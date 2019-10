Las deserciones de Vox En pie y firmes, miebros de Vox con Santiago Abascal a la cabeza celebran un mítin en Bilbao. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ En la última semana la formación que dirige Abascal ha perdido a su única diputada por Baleares y a su presidente en Zamora MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Jueves, 3 octubre 2019, 15:12

Mientras las diferentes formaciones políticas terminan de configurar las listas que van a presentar en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre crecen los nervios entre sus miembros porque nadie quiere quedarse fuera de la foto. Sin embargo, otros políticos se encaminan en la dirección contraria: la de la salida. Es el caso de Malena Contestí, única diputada de Vox por Baleares, o Javier Alcina, presidente en Zamora de la formación que lidera Santiago Abascal. Aunque estas son las últimas que se han conocido, no son las únicas deserciones sufridas por el partido.

Baleares Acusó al partido de «extremista»

La diputada de Vox Malena Contestí junto al presidente de Vox Baleares, Jorge Campos. / EFE

La jurista y exdiputada de Vox por Baleares, Malena Contestí, ha abandonado la formación liderada por Santiago Abascal después de sentir, como ha expresado en una carta, «vergüenza de que nos relacionaran con Salvini -exprimer ministro italiano-» y de acusar a su formación de «criminalizar a la mujer, de ser homófobo y extremista».

Contestí, que logró el único escaño de Vox por Baleares en las pasadas elecciones del 28 de Abril, renuncia en la misiva a la militancia en el partido y a repetir como cabeza de lista en dicha circunscripción. También recuerda que hace casi dos años dio el salto a la política y cofundó Actúa para, entre otros motivos, «defender la unidad de España, la lucha contra el secesionismo, los derechos lingüísticos, la libertad económica y el descenso de impuestos, la disminución de la sobredimensionada administración».

Zamora «Mi marcha es mejor que mi permanencia»

El cabeza de lista de Vox por Zamora en las pasadas generales, Javier Alcina. / R.C.

El presidente de Vox en Zamora, Javier Alcina, ha anunciado este jueves su dimisión al frente de la formación en la provincia y ha argumentado que su marcha «hoy en día es mejor» que su «permanencia en el partido».

La salida de Alcina, que llevaba once meses al frente de Vox en Zamora, desde la creación de la estructura provincial del partido, se ha producido a poco más de un mes de las elecciones generales y sin que hasta ahora haya explicado los motivos de su renuncia.

Las desavenencias internas con parte de su equipo al frente del partido podrían estar detrás de la dimisión, ya que en su misiva Alcina agradece únicamente a «parte del equipo» el apoyo que le prestó durante su responsabilidad al frente de Vox en Zamora.

Toledo Renuncian sus dos concejales

Alberto Romero. / R.C.

En Toledo también andan revueltas las aguas para Vox. El pasado 17 de septiembre dimitió Alberto Romero, uno de sus dos concejales que cosechó la formación de Abascal en la ciudad en las municipales del pasado 26 de mayo. El edil, un artista reconocido, tomó la decisión de abandonar la política activa tras tres meses en el consistorio por, según él, su escaso margen de maniobra en la acción política.

No acabó ahí la polémica. Al día siguiente dimitió su único compañero en la bancada verde, Luis Miguel Núñez, que deja la formación pero no renuncia al acta de concejal, por lo que ahora pasará a ser no adscrito. «Cuando alguien toma una decisión no es solo por una causa exclusiva. Es por una suma de motivos, y uno de ellos pueden ser los cambios a nivel organizativo en Vox Toledo», señaló en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Cáceres Entre 20 y 30 dimisiones

De izquierda a derecha: Alejandro Pedrera (excoordinador de Vox en Cáceres) y David García (coordinador de Vox en Miajadas). / R.C.

Los resultados posteriores de los comicios municipales de mayo y las negociaciones para pactar en los ayuntamientos dejaron tocados los cimientos del partido en la provincia de Cáceres, donde Vox sufrió entre 20 y 30 bajas, entre ellos su coordinador, Alejandro Pedrera, según reconoció Magdalena Nevado presidenta de la comisión gestora, a la que le llamó la atención su recibimiento en uno de los pueblos de la provincia: «Fui recibida por militantes que cantaban el cara al sol y con la bandera del águila, y Vox no es eso»

Otro de los integrantes de la comisión, según diversas fuentes, presentó su dimisión el pasado 18 de julio para hacerla coincidir con el aniversario del «alzamiento nacional de 1936», tal y como publicó HOY.

Málaga «La situación es insostenible en el partido»

Crespo iba de número 2 en la candidatura de Vox a la Alcaldía de Málaga que encabezaba Lara . / R.C.

En Málaga, en agosto, Vox también sufrió una docena de salidas por parte de su militancia. A la del que fuera vicesecretario provincial de afiliados y candidato en las municipales de Alhaurín de la Torre, José Luis Jiménez, se sumó la de la vicesecretaria de Comunicación, Sonia Crespo, que también fue número 2 en la candidatura a la Alcaldía de Málaga que encabezaba el presidente de la formación en la provincia, José Enrique Lara.

«La situación es insostenible en el partido y así era imposible seguir trabajando. Cuando una empieza a ver cosas que no le gustan, lo ético creo que es dimitir y tratar los motivos en el seno del partido, ya que la dirección nacional está informada», explicó Crespo a SUR sin querer entrar en detalles sobre esos motivos. Por su parte, José Enrique Lara contradice a Crespo y asegura que «fue cesada mediante correo electrónico por deslealtad hacia el comité ejecutivo provincial y también hacia el nacional».