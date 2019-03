Cifuentes se niega a declarar por el 'caso Máster' Cristina Cifuentes. / Efe «Pongo en conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni voy a contestar ninguna pregunta», ha asegurado quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ANDER AZPIROZ Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 12:54

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reaparecido en público casi un año después de abandonar su cargo. Y lo ha hecho, precisamente, para comparecer en una comisión de investigación de la Asamblea regional sobre el escándalo que la llevó a dimitir: 'el caso máster'.

La exdirigente popular se ha acogido a su derecho de defensa para no declarar ante los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Lo ha hecho para no perjudicar sus intereses en el proceso judicial abierto contra ella y en el que la Fiscalía le solicita una pena de 3 años y 3 meses de prisión por falsedad documental. «Pongo en conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni voy a contestar ninguna pregunta», ha señalado, antes de justificar que sigue el consejo de su abogada.

El Ministerio Público considera que Cifuentes había sido la inductora de la falsificación del acta que acreditaba que se había examinado de su trabajo de fin de máster ante un tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos. Las profesoras que lo debieran haber hecho, sin embargo, aseguran que sus firmas fueron falsificadas.

A pesar de los indicios, Cifuentes mantiene que realizó el trabajo, aunque nunca ha podido mostrarlo en público ya que, asegura, lo debió de extraviar en alguna de sus mudanzas.

Carrera truncada

La exjefa del ejecutivo autonómico, que llegó a sonar como sustituta de Mariano Rajoy al frente del PP, renunció a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el 28 de abril del año pasado, tras filtrarse a los medios de comunicación un vídeo en el que, supuestamente, se la observa robando unas cremas de un supermercado. Antes, llevaba un mes resistiendo las presiones para presentar su dimisión tras destaparse el 'caso máster'.

La semana pasada Cifuentes se dio de baja temporal en el PP. Lo hizo para que su causa judicial no perjudique los intereses electorales de su partido, afirmó.