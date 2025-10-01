La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Begoña Gómez. EP

Begoña Gómez presenta como práctica «habitual» la ayuda de la asesora de Moncloa para eludir el jurado

Afirma que no puede ser juzgada por malversación porque ella es un simple «privado» y no hay un estatuto del cónyuge del presidente que fije su responsabilidad

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:42

Begoña Gómez pide a la Audiencia Provincia de Madrid que corrija de inmediato la decisión del juez Juan Carlos Peinado de iniciar los trámites para ... enjuiciarla ante un jurado popular acusada de malversación por el supuesto uso continuo de la asistente de Moncloa para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense.

