Ayuso carga contra los «caniches» mediáticos del Gobierno
La baronesa madrileña acusa a los medios supuestamente afines al Gobierno de atacar a empresas como el grupo Quirón, con el que la Comunidad de Madrid ha contratado servicios hospitalarios por valor de 5.000 millones en seis años
Madrid
Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:31
La guerra en torno a la sanidad pública protagonizó la sesión semanal en la Asamblea de Madrid, en donde Isabel Díaz Ayuso volvió a ... cargar contra la izquierda tanto en su papel de presidenta regional como en el de portavoz oficiosa de la corriente nacional dentro del PP que considera a la baronesa como la sucesora natural de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido.
Si la pasada semana Ayuso tiraba de ironía al suplicar a los socialistas que «delincan un poco más de despacio» porque con tantos escándalos debe levantarse a las cinco de la madrugada para mantenerse informada, en esta ocasión cargó contra los «caniches del Gobierno» que atacan en su nombre a empresas como Quirón, «el mejor grupo sanitario de España» según la presidenta y al que la Comunidad de Madrid ha pagado 5.000 millones en los últimos seis años por sus servicios hospitalarios.
Estos «caniches», dijo en referencia a los medios de comunicación supuestamente afines al Gobierno, aplican manipulaciones informativas propias de una dictadura, denunció Ayuso.
No faltó en el turno de palabra de la presidenta la referencia habitual a Pedro Sánchez al que en esta ocasión calificó como «inquiocupa» por mantenerse contra viento y marea en la Moncloa pese a que no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene presupuestos y por tanto no tiene contrato, no tiene palabra».
«Señoritos de Vox»
Ayuso tampoco ahorró ataques a Vox, al que ha puesto en su diana desde que aupada en la mayoría absoluta dejó de depender de su apoyo parlamentario. El choque se produjo esta vez en torno a la inmigración, una materia en la que la baronesa del PP pivota entre posiciones diferentes según las circunstancias, acompañando así la mano dura contra los extranjeros en situación irregular con el apoyo a los trabajadores que llegan de forma ordenada y constituyen con sus impuestos un pilar básico del estado del bienestar.
Este jueves la presidenta recurrió a su faceta más cosmopolita para contestar una pregunta sobre vivienda formulada desde las filas de la formación de Santiago Abascal. Ayuso sacó a colación que la población inmigrante supone un impacto del 7% en el mercado inmobiliario y defendió su presencia en España en oposición a lo que denominó «efecto expulsión» de Vox.
«Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas», les espetó la presidenta regional.
