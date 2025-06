Ayuso amenaza con levantarse de la Conferencia de Presidentes si se habla en euskera o catalán

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 5 de junio 2025, 12:36 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, podrán expresarse este viernes en euskera o catalán durante la Conferencia de Presidentes ... de Barcelona. Por primera vez, el Gobierno ha autorizado el uso de las lenguas cooficiales durante el foro por lo que habrá una traducción simultánea. Una decisión que no ha sentado nada bien a Isabel Díaz Ayuso, que ya ha avisado de que se levantará de la cumbre si sus homólogos deciden hablar en su lengua porque que, en ningún caso, se pondrá pinganillo. «Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me salgo o por el camino ya veré que hago con esos pinganillos pero ya le digo que no me los pienso poner», aseguró este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta madrileña censuró que Pradales e Illa no defiendan «el español en todos los rincones» y, en su lugar, utilicen sus lenguas para «hacer provincianismo con el secesionismo que es una corruptela». Interpelada sobre la Conferencia, Ayuso reconoció que tiene pocas expectativas porque «solo sirve para gloria» de Sánchez que «no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco». Aun así, acudirá a la Ciudad Condal «por coherencia», para escuchar al resto de mandatarios, «por no desairar a los catalanes» y para señalar a «toda la mafia» del Gobierno y el PSOE. Y también para proclamar que «Sánchez ha roto la separación de poderes», llenando los juzgados de «activistas» y persiguiendo «a los jueces que intentan, a su vez, perseguir la corrupción del Gobierno».

