Leire Díez Efe

Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Leire Díez, según revelan las grabaciones hechas por el fiscal Stampa, asegura ser la «mano derecha» de Cerdán

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:39

Fue el pasado 7 de mayo. Tres horas y 19 minutos de audio. El fiscal Ignacio Stampa grabó íntegramente la reunión que mantuvo con Leire ... Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz y en la que la entonces militante socialista prometió relanzar su carrera profesional a cambio de información para boicotear los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez.

