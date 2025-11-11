Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Fue el pasado 7 de mayo. Tres horas y 19 minutos de audio. El fiscal Ignacio Stampa grabó íntegramente la reunión que mantuvo con Leire ... Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz y en la que la entonces militante socialista prometió relanzar su carrera profesional a cambio de información para boicotear los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez.

Esa grabación, a la que ha tenido acceso este periódico, desmiente radicalmente la versión de Díez de que nunca obró por orden del PSOE y que su único interés era obtener información para escribir un libro sobre la guerra sucia policial y judicial. Este documento, que ya está en manos del juez Arturo Zamarreño que investiga las existencia de las supuestas cloacas de Ferraz, desvela que Leire siempre dijo estar al servicio del aparato del PSOE. «Hay una diferencia muy importante ahora mismo: Que hay una instrucción del presidente de este país, del color que sea, me da igual, que lo que dice es: con esta mierda hay que acabar. Y punto», asegura en un momento la 'fontanera' en su conversación con Stampa, quien ha entregado también al juez una segunda grabación con Díez de una llamada de teléfono.

«Esto es estrictamente confidencial. Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto», abunda en otro momento Díez en referencia a cuál es su cometido al contactar con el fiscal en busca de trapos sucios de los jueces y agentes que investigan los casos sensibles para los socialistas.

En un momento dado, Stampa quiere saber exactamente qué respaldo tiene la enviada de Ferraz para calcular hasta que punto es capaz de cumplir sus promesas de volver a meterle en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de información sensible en contra del PP y en contra de jueces y guardias civiles de la UCO: «O sea, si me he enterado, ¿Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán?» «Sí», le responde la socialista. «Y Santos Cerdán es el Secretario de Organización del Partido», reflexiona el fiscal. «Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado», confirma la 'fontanera'.

«Bueno, Santos Cerdán viene, ¿no?«, pregunta el miembro de la Fiscalía casi al inicio de la reunión al constructor Luis del Rivero, organizador de este encuentro » «Ah no, no, yo traslado luego, luego tengo reunión con él», afirma Del Rivero, garantizando a Ignacio Stampa que todo lo que se tratase en ese encuentro iba a ser reportado al entonces mano derecha de Pedro Sánchez en el partido.