La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 África Center

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La sala zanja que el juez basa en «noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

De nuevo, «no». La Audiencia Provincial de Madrid ha frustrado el enésimo intento del juez del 'caso Begoña Gómez' por reabrir la investigación sobre la ... supuesta intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la Air Europa con 475 millones de euros durante la pandemia. La sala zanja que las simples informaciones del conseguidor Víctor de Aldama insinuando la participación de Gómez en este millonario desembolso por su amistad con el entonces CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, no son ni mucho un indicio nuevo que faculte a resucitar esta línea de investigación, condición 'sine qua non' que la Audiencia ya impuso el año pasado al juez Juan Carlos Peinado cuando en mayo y octubre del pasado año por partida doble le vetó seguir por ese derrotero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»
  10. 10 Provocan un apagón y acaban en el hospital electrocutados tras intentar robar en un transformador en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del 'caso Begoña' de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama

La Audiencia frustra el enésimo intento del juez del &#039;caso Begoña&#039; de reabrir Air Europa usando ahora acusaciones de Aldama