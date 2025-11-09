La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa de Junts en el Congreso para analizar el momento que atraviesa la legislatura. EFE

En busca del marco perdido

Entre líneas ·

El bloqueo de la legislatura desgasta al sistema y beneficia a la ultraderecha

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

La semana se ha precipitado con acontecimientos rápidos en estas vísperas del 50 aniversario de la muerte de Franco. En un momento en el que ... la democracia española está gravemente herida por el descrédito social hacia la política y las instituciones, la ultraderecha cabalga al galope en toda Europa y también toca a la puerta de la Península Ibérica en este otoño templado. Las cinco décadas tras la muerte del dictador no podían llegar en una circunstancia tan perversa para la salud de los sistemas públicos. La memoria democrática de lo que pasó hace 50 años en este país apenas llega a las nuevas generaciones mientras las redes sociales construyen su propio marco de simplificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos
  9. 9

    La concesión del puerto de la localidad cartagenera de Los Nietos se atasca en Fomento
  10. 10 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad En busca del marco perdido

En busca del marco perdido