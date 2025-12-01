La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Vox, Santiago Abascal. EP

Abascal presiona a Sánchez con la moción de censura para garantizar «unas elecciones limpias»

El líder de Vox «sospecha» que unos futuros comicios no serán verdaderamente democráticos «si Sánchez se atrinchera en el poder»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exhortado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente de una vez una moción ... de censura, pero no ya solo para echar a Pedro Sánchez del Gobierno, sino para garantizar «unas elecciones limpias». «Si en un momento dado la moción de censura pudiera salir adelante, significaría que se pueden convocar elecciones inmediatas y que hay más garantías de que las elecciones sean limpias», ha afirmado Abascal, que ve «cada vez con más preocupación y más sospecha» la posibilidad de que unos futuros comicios no sean verdaderamente democráticos «si Sánchez se atrinchera en el poder». «La presentación de una moción de censura es ineludible», ha zanjado desde Guadalupe, en la provincia de Cáceres, en otro acto de la precampaña electoral en Extremadura.

