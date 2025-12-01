Abascal presiona a Sánchez con la moción de censura para garantizar «unas elecciones limpias»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exhortado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente de una vez una moción ... de censura, pero no ya solo para echar a Pedro Sánchez del Gobierno, sino para garantizar «unas elecciones limpias». «Si en un momento dado la moción de censura pudiera salir adelante, significaría que se pueden convocar elecciones inmediatas y que hay más garantías de que las elecciones sean limpias», ha afirmado Abascal, que ve «cada vez con más preocupación y más sospecha» la posibilidad de que unos futuros comicios no sean verdaderamente democráticos «si Sánchez se atrinchera en el poder». «La presentación de una moción de censura es ineludible», ha zanjado desde Guadalupe, en la provincia de Cáceres, en otro acto de la precampaña electoral en Extremadura.

La concentración del PP en el Templo de Debod, que reunió a más de 40.000 personas este domingo, no tiene, sin embargo, ningún valor para propiciar un cambio La Moncloa, a juicio de Abascal. «Todo nuestro respeto a los españoles que se manifestaron y todo nuestro reproche a los dirigentes del PP que estafan a los españoles y convocan manifestaciones que solo sirven para que nos demos el gusto y enarbolemos nuestra banderas, pero que en realidad no sirven para echar a Pedro Sánchez a la calle», ha apuntado, antes de pedir a los populares que hagan «oposición de verdad», también ante la justicia. «Nosotros hemos llevado a la señora de Sánchez a los tribunales», se ha jactado.

El líder de Vox ha echado en cara a Feijóo que no presente la moción de censura con el argumento de que no tiene los votos suficientes, «aunque eso no se sabe hasta que se vota», ha afirmado. En su opinión, la moción sí serviría «para retratar al presidente y a su corrupción, para retratar a todos sus aliados y para retratar a aquellos que dicen que le han retirado su apoyo, pero no lo hacen», en referencia a Junts. Abascal ha recordado que Vox presentó dos mociones de censura y «ninguna tuvo el apoyo del PP».

«Sánchez necesita el poder para defenderse de las investigaciones judiciales. Sin el poder, es carne del banquillo de los acusados», ha destacado Abascal, que ha considerado que el presidente es «un personaje sin escrúpulos». «En cualquier otro país de nuestro entorno los casos de corrupción deberían haber supuesto la caída del presidente del Gobierno o del primer ministro hace tiempo. Pero Sánchez ha hecho en la política española lo que nadie había hecho hasta ahora. Es capaz de aguantar en los asuntos de corrupción que él mismo denunciaba, los que le auparon al poder, los que le hicieron presentar una moción de censura contra el PP», ha denunciado.