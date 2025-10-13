La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en Madrid.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, este lunes en Madrid. EFE

Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»

Lamenta que la Casa Real no felicitara a María Corina Machado y rechaza las críticas de Feijóo por su ausencia en el 12-O: «Que me compare con Bildu me deja perplejo»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:42

Comenta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «secuestrar a la Corona» para «utilizarla contra España» y ha rechazado ... las críticas del PP por su ausencia en el desfile del 12 de Octubre: «Que Feijóo me compare, precisamente a mí, con Bildu me deja perplejo porque fue su partido el que votó en el Parlamento en contra de que fueran ilegalizados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  8. 8

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  9. 9 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  10. 10 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Abascal acusa a Sánchez de «secuestrar la Corona» para «utilizarla contra España»