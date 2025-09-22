La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El vuelco de un coche deja heridos a un matrimonio y a sus dos hijas en Yecla

Varios testigos alertaron al 112 de accidente ocurrido en la A-33 en sentido Murcia

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:31

Cuatro personas resultaron heridas en la tarde de este lunes al volcar un vehículo en la mediana de la autovía A-33 en sentido Murcia, dentro del término municipal de Yecla. Varias llamadas alertaron a partir de las 16.49 horas del siniestro vial en el que se habían visto implicados un matrimonio y sus dos hijas de corta edad.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los cuatro heridos fueron trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla.

