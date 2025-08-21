La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Panorámica de la Sierra de Salinas, vista desde la Cueva del Lagrimal. M. A. R.

Restauración ecológica en la sierra de Salinas, en Yecla, para conservar hábitats prioritarios

LA VERDAD

MURCIA.

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:41

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, diseña un proyecto estratégico de restauración ecológica en la sierra de Salinas, situada en el término municipal de Yecla, con el objetivo de mejorar el estado de conservación de sus ecosistemas forestales y promover la biodiversidad en este espacio natural protegido.

El proyecto, denominado 'Tratamientos de mejora de las comunidades florísticas del Espacio Natural Protegido de Sierra Salinas', está especialmente orientado a favorecer el desarrollo y la expansión de los encinares de 'Quercus ilex' y 'Quercus rotundifolia', dos especies emblemáticas que estructuran el ecosistema mediterráneo de la sierra. También se actuará para impulsar la presencia de otras especies vegetales autóctonas de gran valor ecológico, como el madroño y el durillo.

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie de 5,25 hectáreas dentro del monte de utilidad pública Coto Salinas, de titularidad autonómica, que es Espacio Natural Protegido y lugar de interés comunitario (LIC). Las medidas previstas incluyen tratamientos selvícolas como clareo, poda, roza y resalveo; eliminación de restos vegetales mediante astilladora forestal; y la construcción de fajinas y albarradas con restos leñosos, que servirán para frenar las escorrentías, conservar la humedad y proteger el suelo frente a la erosión. El proyecto contempla un seguimiento ambiental especializado durante toda la ejecución.

«El compromiso del Gobierno regional es trabajar activamente para conservar y mejorar los hábitats prioritarios y las especies autóctonas que conforman el patrimonio natural de la Región de Murcia», dijo el consejero Juan María Vázquez.

