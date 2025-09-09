Rescatan a una mujer tras quedar su mano atrapada en una cosechadora cuando trabajaba en Yecla La afectada ha sido trasladada a La Arrixaca tras ser liberada

Efectivos de emergencias, en la zona en la que ha ocurrido el accidente.

LA VERDAD Martes, 9 de septiembre 2025, 12:51

Una mujer ha tenido que ser atendida, este martes, por los servicios de emergencia, que la han rescatado y trasladado al hospital al quedarle una mano atrapada en una máquina cosechadora cuando trabajaba en una explotación agrícola en Yecla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido una llamada alertando del accidente ocurrido a las 9.51 horas en un paraje cercano a la carretera N-404 y el Caserío Umbría del Factor. Testigos del incidente han alertado de que una máquina había atrapado la mano de una persona que estaba trabajando y que precisaba tanto asistencia sanitaria como a los bomberos para liberar el miembro atrapado.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia del 061.

Tras ser liberada por los bomberos, la accidentada (mujer, 55 años) ha sido estabilizada por los sanitarios y trasladada en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.