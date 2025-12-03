Remedios Lajara: «Visitar Yecla durante las fiestas patronales permite apreciar nuestra esencia más pura»

S. Triguero. Yelca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

«Yecla vuelve a preparar su corazón para recibir, un año más, a la Madre de los yeclanos. Un sentimiento que lleva consigo la responsabilidad de un pueblo que, de nuevo, vive por y para honrar a su Patrona», asegura la alcaldesa ante el inicio inminente de unas fiestas que aúnan devoción, tradición e historia. «Son días en los que se intensifica esa capacidad de trabajo y colaboración que nos implica a todos y que tiene un fin: velar por el mantenimiento de aquello que nos hace únicos», comenta Remedios Lajara.

–¿Qué representan estas fiestas para Yecla y cómo las sienten los yeclanos?

–Las Fiestas de la Virgen ocupan un lugar único en el calendario yeclano. Diciembre se reconoce de inmediato porque la ciudad se tiñe de azul y oro para un ritual que perdura durante cuatro siglos. La devoción a la Virgen del Castillo explica en buena medida esa continuidad y también el modo en que los yeclanos vivimos estos días: con las calles llenas, con reencuentros y con una forma de celebrar que permite entender quiénes somos. Representan una combinación muy singular de historia, religiosidad popular y modo de vida, y es esa combinación la que hace que diciembre –y sobre todo esta semana– sea el periodo más intenso que vive Yecla en todo el año.

–¿Son estas fiestas un buen momento para empaparse de todo lo que tiene que ofrecer Yecla y su municipio?

–Por supuesto. Aunque siempre es un buen momento para visitar Yecla, hacerlo durante las Fiestas Patronales permite apreciar nuestra esencia más pura, intangible pero enmarcada y manifestada en gran parte de nuestro patrimonio monumental como el Santuario del Castillo, la Iglesia de la Asunción del siglo XVI, la majestuosa Basílica de la Purísima o el restaurado conjunto de San Francisco, que alberga la Capilla de la Virgen de las Angustias. A ello se suma una gastronomía muy reconocible –gazpachos, pelotas de relleno, maridados con un buen vino monastrell– y, como no, los libricos, que ponen la nota dulce a una sobremesa típicamente yeclana.

–¿Qué singularidades destacaría de las fiestas que las hacen tan especiales?

–Una de las singularidades más destacadas es su origen en las milicias urbanas y en los alardes de armas propios del Antiguo Régimen. Desde 1642, esa base histórico-militar ha llegado hasta nuestros días manteniendo sus rasgos esenciales y ofreciendo un ejemplo excepcional de continuidad. Lo que cada mes de diciembre vemos en Yecla es la pervivencia de aquellos ceremoniales cívico-militares, unidos a la fuerza de la dimensión mariana vinculada a la Virgen del Castillo. Esa combinación entre tradición y devoción es lo que ha permitido que la Fiesta se conserve con una fidelidad poco común y la que la convierte en una celebración única en España.

A través de la pólvora y los estruendos de arcabuz seguimos honrando a nuestra Patrona y a las generaciones que nos precedieron, una expresión que deja ver, con absoluta claridad, el alma de Yecla.

–¿Han notado la declaración de internacionalidad de las fiestas en el número de visitantes? ¿Cómo repercutirá turísticamente esta declaración?

–La declaración de Interés Turístico Internacional ya ha tenido efectos visibles. Ha incrementado la atención hacia nuestras Fiestas y ha situado a Yecla en un nivel de proyección que hasta ahora no tenía, lo que nos permite encarar estos días como auténtica capital del inmaculismo. Este reconocimiento aporta herramientas para proyectar mejor la ciudad y un atractivo turístico que contribuya a preservar, con toda su pureza, nuestro patrimonio festivo, nuestra tradición y nuestra esencia.

–¿Qué papel juega el Ayuntamiento en las fiestas y cómo valora éste la labor que se realiza desde la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción?

–La garantía del éxito se basa en el trabajo continuo y colaborativo entre ambas instituciones. Mantener ese esfuerzo durante todo el año –y reforzarlo en las semanas previas– permite llegar al 5 de diciembre con todo preparado. Ese día, la concesión del Beneplácito, como primera autoridad municipal, adquiere un marcado significado: no es un trámite, es un gesto cargado de simbolismo que vuelve a abrir Yecla al mundo, autorizando la celebración que guía a nuestra ciudad y que da inicio a sus días más representativos.

Ampliar La Bajada, 7 de diciembre Desde el balcón de la Casa Consistorial, recibiendo a la Patrona por parte de la alcaldesa de Yecla, el presidente de la Comunidad Autónoma, el presidente de la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción y la presidenta de la Corte de Honor de la Purísima Concepción. A. Yecla