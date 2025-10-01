PSOE y Gobierno local chocan por los nuevos aparcamientos provisionales en el centro de Yecla

Ángel Alonso Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

«¿Cómo soluciona el gobierno local el problema del aparcamiento en el centro de Yecla?». Es lo que se pregunta el grupo municipal socialista en el consistorio, cuyo portavoz, Cristóbal Ruiz, ha denunciado la «falta de planificación» y critica que se siga optando por el modelo de alquilar solares privados para habilitar plazas provisionales.

El principal grupo de la oposición sostiene que la actual fórmula de alquilar y acondicionar esos espacios con dinero público es «cara, temporal e insostenible». Por eso reclaman explorar cesiones de uso o la compra de terrenos para garantizar una solución estable a medio y largo plazo. Entre los ejemplos que explican, citan el solar situado en la calle del Niño, cuyo coste «ya supera los 80.000 euros entre alquiler y obras, con un mantenimiento anual por encima de 20.000 euros y sin garantías de continuidad», asegura Ruiz.

Además, está pendiente la licitación de un nuevo solar con un alquiler de 21.000 euros anuales durante seis años (126.000 euros) y otros 50.000 en acondicionamiento, «sin que quede nada en propiedad tras el periodo acordado».

«¿Qué pasa si los propietarios deciden no renovar el alquiler? ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar, sabiendo que el precio sube cada año por el IPC?», se pregunta el portavoz socialista, Cristóbal Ruiz, quien defiende un modelo alternativo basado en convenios de cesión temporal a cambio del acondicionamiento y bonificaciones, «como ya hacen ayuntamientos cercanos como Villena o Mula».

Por otro lado, si no hubiera cesiones, los socialistas plantean «valorar la compra» como inversión que «se amortizaría en pocos años y evitaría una sangría presupuestaria recurrente».

La portavoz del Gobierno local recuerda que se van a sumar plazas en semanas

La respuesta ha llegado de la portavoz del gobierno local (PP y VOX), Sara Ortuño, quien considera «paradójico» que el grupo socialista ponga palos en las ruedas a escasas semanas de que se pongan en marcha dos nuevos solares que ampliarán la red de aparcamientos públicos con entre 40 y 50 plazas adicionales en el centro.

Ortuño subraya que detectar necesidades y proponer soluciones «es obligación del equipo de gobierno», pero recalca que «son los técnicos y los servicios jurídicos quienes determinan el cómo se hace», y que el procedimiento elegido responde «a criterios técnicos y legales, no a caprichos ni a falta de previsión».

La portavoz recuerda que estas plazas se sumarán a las 32 habilitadas en noviembre de 2022 en el solar de la calle del Niño, «para mantener y mejorar el servicio tras la reurbanización de la zona», y acusa al PSOE de buscar únicamente «afear» una solución «que ya es una realidad». «No creo que el PSOE esté en situación de dar lecciones de despilfarro de dinero público con el panorama de su gobierno nacional», zanjó.

