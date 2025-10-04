La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El artista Lidó Rico (en el centro), durante la presentación del proyecto de la Iglesia Vieja. AYTO.

La Iglesia Vieja de Yecla revivirá con un proyecto que mezcla arquitectura, arte y música

La recuperación de la parroquia de la Asunción, que contará con una inversión de 1,5 millones, se prevé para mediados del próximo año 2026

Ángel Alonso

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Uno de los edificios más representativos de Yecla empieza la cuenta atrás para su rehabilitación. El Ayuntamiento presentó el proyecto de recuperación de la parroquia ... de la Asunción, popularmente conocida como Iglesia Vieja. Se trata de un edificio con más de cinco siglos de historia, que ha albergado el museo de la Semana Santa en los últimos años. La actuación combinará arquitectura, arte y música para convertir el espacio en una experiencia inmersiva, única en la Región de Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  4. 4

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  10. 10 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Iglesia Vieja de Yecla revivirá con un proyecto que mezcla arquitectura, arte y música

La Iglesia Vieja de Yecla revivirá con un proyecto que mezcla arquitectura, arte y música