La Iglesia Vieja de Yecla revivirá con un proyecto que mezcla arquitectura, arte y música

Uno de los edificios más representativos de Yecla empieza la cuenta atrás para su rehabilitación. El Ayuntamiento presentó el proyecto de recuperación de la parroquia ... de la Asunción, popularmente conocida como Iglesia Vieja. Se trata de un edificio con más de cinco siglos de historia, que ha albergado el museo de la Semana Santa en los últimos años. La actuación combinará arquitectura, arte y música para convertir el espacio en una experiencia inmersiva, única en la Región de Murcia.

La iniciativa está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Yecla Es+', financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation, con una inversión total de 1,5 millones. Las obras ya están adjudicadas y, si todo va bien, podrían estar finalizada a mediados del 2026.

«Queremos que la Iglesia Vieja vuelva a ser el corazón que vuelva a latir en el centro de la ciudad», afirmó. Lajara resumió el espíritu del proyecto como «un espacio vivo, accesible y cargado de significado», afirmó la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara.

La propuesta, firmada por el arquitecto Ángel Rocamora, prevé la creación de un Centro de Interpretación Turística que permitirá al visitante recorrer el edificio como si fuera un yacimiento arqueológico. Se reconstruirá el nivel original del cerro, se incluirán pasarelas y un pabellón de acceso trasero, eliminando las barreras arquitectónicas.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la intervención del artista yeclano Lidó Rico, quien reinterpretará el retablo del siglo XVI destruido en 1936.