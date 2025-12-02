De Heras reivindica el origen y la identidad de las Fiestas de la Virgen de Yecla en su pregón

Apenas quedan unos días para el comienzo de las Fiestas de la Virgen en Yecla. Antes, llegó el pregón en el Teatro Concha Segura de la mano de Juan Antonio de Heras, director general de Radiotelevisión de la Región de Murcia. El pregonero ofreció un discurso emotivo, apoyado en recursos audiovisuales, donde combinó historia, memoria colectiva y sentimiento religioso.

Construyó un relato que trasladó al público al siglo XVII, en plena rebelión de Cataluña y en medio de los temores que también se vivían en Yecla. Recordó el momento en que la ciudad recibió la orden de reclutar milicias para la guerra, el sufrimiento de las familias y el papel simbólico de la calle Cruz de Piedra, convertida en escenario de despedidas silenciosas.

De Heras dedicó también palabras a las nuevas generaciones, a los pajes, a las familias y a las mujeres de la Corte de Honor, subrayando que el verdadero legado de Yecla está en la memoria compartida que pasa de padres a hijos. La puesta en escena, acompañada de música e imágenes, mantuvo al teatro en respetuoso silencio, solo roto por los aplausos.

