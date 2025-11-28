La falta de riego arruina la plantación de un millar de árboles en Yecla

El nuevo espacio natural de Las Celadillas, inaugurado en mayo de este año por el Ayuntamiento de Yecla dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Yecla ... Es+, está en el centro de la polémica. El motivo es su deterioro y el cruce de acusaciones políticas en torno a su gestión. La actuación supuso una inversión superior a los 155.000 euros, la mayoría de fondos europeos Next Generation. Sin embargo, la imagen actual dista mucho de la proyectada: la mayoría de los cerca de mil árboles plantados están secos o en mal estado, y algunos pinos presentan bolsas de procesionaria.

Solo en vegetación, el presupuesto fue de 24.000 euros, una partida que, según la oposición, se ha perdido prácticamente por completo. El PSOE ha cargado con dureza contra el equipo de gobierno, del PP. El portavoz socialista, Cristóbal Ruiz, denunció «abandono y falta de planificación» apenas medio año después de la inauguración. «De nada sirve anunciar obras si no se mantienen. Plantar en plena sequía, sin asegurar riegos ni seguimiento, ha sido un despropósito», lamentó.

El contrato con la empresa adjudicataria incluye un año de garantía, en el que debe hacerse cargo del riego, el mantenimiento y la reposición de ejemplares. Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al Ayuntamiento que supervise el cumplimiento de lo firmado y actúe «con urgencia», aprovechando que este sería el mejor momento del año para replantar y tratar de recuperar la zona.

El edil de Medio Ambiente critica la falta de autorización para usar un pozo y el colectivo Anida, los criterios del proyecto

La formación insiste en que Las Celadillas aún puede convertirse en un espacio verde de calidad para los vecinos, solo si el Consistorio «asume responsabilidades, exige el cumplimiento de la garantía y garantiza el correcto estado del parque». Y carga contra la falta de planificación de un proyecto financiado con fondos europeos y ligado a una estrategia de sostenibilidad y turismo.

El edil de Medio Ambiente, Pedro Lorenzo, indicó que la reforestación se hizo con criterios técnicos y especies adaptadas a la zona. A su juicio, el principal problema fue la imposibilidad de regar adecuadamente, por la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura a autorizar el uso de un pozo. Este diario pidió información a la CHS, pero no hubo respuesta. Lorenzo afirmó que la respuesta llegó tarde y en sentido negativo, lo que impidió los riegos de apoyo en los primeros meses. El Consistorio hizo un «esfuerzo sobrehumano» para mantener los árboles con medios propios, añadió.

De forma simultánea, la asociación naturalista Anida desmintió a Lorenzo y negó haber participado en la planificación del proyecto de adecuación de la charca de la Celadilla. En Anida señalaron que la muerte de numerosos árboles y arbustos era «evitable y previsible», y lamentaron la falta de criterios técnicos y de seguimiento. Además, criticaron que, en lugar de preservar la charca como refugio de aves acuáticas, se optó por drenarla y desecarla. De esta forma, ha habido una «pérdida de biodiversidad».