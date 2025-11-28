La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Árboles secos en el paraje de Las Celadillas, en una imagen captada este otoño. LV

La falta de riego arruina la plantación de un millar de árboles en Yecla

El PSOE denuncia que la mayoría de pinos se han secado, tras la inversión de 24.000 euros de fondos europeos, y el gobierno local culpa a la CHS

Ángel Alonso

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

El nuevo espacio natural de Las Celadillas, inaugurado en mayo de este año por el Ayuntamiento de Yecla dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Yecla ... Es+, está en el centro de la polémica. El motivo es su deterioro y el cruce de acusaciones políticas en torno a su gestión. La actuación supuso una inversión superior a los 155.000 euros, la mayoría de fondos europeos Next Generation. Sin embargo, la imagen actual dista mucho de la proyectada: la mayoría de los cerca de mil árboles plantados están secos o en mal estado, y algunos pinos presentan bolsas de procesionaria.

