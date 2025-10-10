La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una usuaria del Hospital Virgen del Castillo, de Yecla, abandona las instalaciones días atrás. Ángel Alonso

La falta de especialistas lleva a derivar pacientes del hospital de Yecla a Molina para las ecografías

Usuarios del Virgen del Castillo denuncian que el SMS les obliga a hacer 150 kilómetros para no perder la cita después de meses

Ángel Alonso

Viernes, 10 de octubre 2025, 01:40

Comenta

A un vecino de Yecla, someterse a una ecografía y alguna otra prueba médica puede suponerle un desplazamiento de 150 kilómetros, entre ida y vuelta, ... a un hospital privado con el que el Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene concertado un convenio. Hacer una ecografía lleva solo unos minutos, pero no puede realizarse en el hospital comarcal del Altiplano por falta de especialistas que alivien la lista de espera.

