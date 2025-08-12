Detenidos los dos presuntos autores del robo en un restaurante de Yecla Los presuntos delincuentes cuentan con un largo historial de detenciones

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Yecla detuvieron a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante ubicado en un polígono industrial de Yecla, donde forzaron la reja exterior de acceso y una máquina expendedora de tabaco.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada del pasado día 25 de julio, cuando un ciudadano alertó de que había visto cómo dos individuos habían forzado la reja del local y accedieron al interior, dándose posteriormente a la fuga en un vehículo.

De inmediato se personaron en el restaurante varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Efectuada la requisa en el interior del restaurante, la reja exterior de acceso al local y la máquina expendedora de tabaco se encontraban fracturadas. Los agentes encontraron en el lugar un cincel utilizado presuntamente por los autores para realizar el forzamiento.

Instantes después, agentes de la Policía Nacional localizaron cerca del establecimiento a uno de los autores del robo. Al verse sorprendido, el hombre emprendió la huida a la carrera, aunque finalmente fue interceptado y detenido. En el cacheo realizado se le intervinieron dos guantes y una cajetilla de tabaco sustraída del restaurante.

Poco después, agentes de la Policía Local localizaron al segundo autor de los hechos en un polígono industrial próximo, el cual se encontraba en el interior del vehículo utilizado para cometer el robo, y se procedió a su inmediata detención. En su interior se localizó una cizalla, guantes, gato hidráulico, tijeras, linternas y otras herramientas susceptibles de ser utilizadas para la perpetración del robo.

Finalmente, los detenidos, a quienes les constan numerosas detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Yecla para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

