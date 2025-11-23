El asfalto de hormigón de la A-33 entre Yecla y Caudete, un infierno de ruido para las casas Un grupo de vecinos denuncian «el insomnio, el estrés y el malestar» que sufren en el tramo y piden elevar las pantallas acústicas

Ángel Alonso Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

El ruido es «insoportable». El tramo de la autovía A-33 entre Yecla y Caudete (Albacete), inaugurado en enero de 2024 por el ministro Óscar Puente, ha generado las primeras quejas vecinales por el ruido que padecen en sus casas de campo. Según denuncian los residentes de viviendas cercanas a la autovía, el nuevo sistema de asfaltado que se utilizó en esos apenas 20 kilómetros provoca una contaminación acústica que supera «con creces los límites de salubridad recomendados», especialmente durante la noche, «donde no se puede dormir», explica Antonio Ibáñez, uno de los afectados.

El tramo, ejecutado por FCC con colaboración de compañías de Estados Unidos, se ejecutó con un pavimento experimental basado en una mezcla con alto contenido de hormigón. Este tipo de firme, ya utilizado en carreteras del país norteamericano, fue destacado por el ministro de Transportes en la apertura de esta parte final de la autovía en los primeros días de 2024. «Es más costosa y lenta en su construcción, pero nos ahorraremos dinero en mantenimiento», dijo en el acto de puesta de largo de los últimos kilómetros de la vía que conecta Murcia y Valencia por el interior. Pero ese ahorro en el mantenimiento ha supuesto una contaminación acústica muy superior a la del asfalto tradicional, alertan los vecinos. Ibáñez lo tiene claro: «Esto es un experimento que ha salido mal».

Hay al menos diez casas afectadas en el tramo de Yecla a Caudete por un nivel de ruido constante, que impide el descanso y genera «insomnio, estrés y malestar generalizado». Otras muchas más viviendas están afectadas en Caudete, donde transcurre en mayor medida este tramo de la A-33. Según los datos provisionales de 2024, la intensidad media de vehículos alcanzó los 14.473 al día, cifra similar a las previsiones que manejaba el Ministerio. Una media de 4.054 fueron pesados.

Sin respuesta del Ministerio

El problema, según Ibáñez, no solo es el tipo de pavimento, sino la falta de pantallas acústicas adecuadas. «Han puesto pantallas donde no hay casas y han dejado abierto el tramo más cercano a las viviendas habitadas», señala Antonio. Y asegura haber presentado quejas formales ante el Ministerio de Transportes, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Yecla, pero sin lograr soluciones.

Además, ha solicitado una medición acústica oficial a Medio Ambiente, pero «de momento no he tenido respuesta». Desde la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, indica, le informaron de que «este tramo no está incluido en el mapa de ruido». «Solo pedimos que suban en altura los paneles donde hay casas», recalca Antonio, quien vive a menos de 50 metros de la vía. Este diario pidió información al Ministerio. No hubo respuesta.

Temas

Carreteras

Yecla