Ximo Puig «no consentirá» el fin del Trasvase mientras no haya «soluciones definitivas»

El presidente de la Generalitat considera que, en las condiciones actuales, el Tajo-Segura es «irrenunciable», por lo que ha pedido que no se hagan «falsos debates»

Jueves, 15 noviembre 2018

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, advirtió este jueves de que el Consell «no va a consentir en ningún caso» que finalice el trasvase Tajo-Segura hasta que no haya «soluciones definitivas» y ha pedido evitar «especulaciones» que generan incertidumbre en «miles y miles» de personas.

Así se pronunció este jueves Puig en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de inaugurar el foro empresarial España-Estados Unidos, donde también participaron el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, y el exembajador de EE UU en España Alan Solomont.

«Digo con total claridad que la Generalitat no va a consentir en ningún caso que se acabe con el Trasvase mientras en los próximos años no haya soluciones definitivas. Como no las va a haber en los próximos años, no hay que especular porque esa especulación lo que hace es generar incertidumbre en miles y miles de personas y regantes que están necesitados de agua», resaltó Puig.

El president sostuvo que la Generalitat tiene una posición «clara» y que el Tajo-Segura «en estas condiciones es irrenunciable», por lo que ha pedido que no se hagan «falsos debates», a la vez que ha asegurado de que no hay «ninguna posición» contra el trasvase por parte del Gobierno español: «En ningún momento ha aparecido ninguna disposición a ese respecto, todo son meras especulaciones».

«Es evidente que el Partido Popular, durante muchos años, ha utilizado el agua como arma arrojadiza, de enfrentamiento entre los territorios, y nosotros hemos pensado que hay que buscar soluciones y no enfrentamientos», apuntó Puig.