Del Amor: «Narbona viene a concluir su trabajo, que es sustituir el trasvase por agua desalada» El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, en una imagen de archivo. / NACHO GARCÍA / AGM El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca pide a la presidente del PSOE que aclare la situación y señale las líneas estratégicas de lo que pretende llevar a cabo con esta problemática EP Murcia Jueves, 15 noviembre 2018, 13:55

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, aprovechó la visita que este jueves y viernes realiza la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para preguntarle «si va a acabar con la incertidumbre de los regantes y qué tiene pensado con el trasvase Tajo-Segura«. Y es que, advirtió el consejero, »lo que viene es a concluir su trabajo, esa cláusula Narbona, en la que sustituya el agua del trasvase por el agua desalada«.

No obstante, Del Amor hizo referencia a los estudios que ponen de manifiesto esa necesidad del trasvase y que ratifican que del agua desalada sola «no se puede vivir, ya que energéticamente no se puede hablar de cambio climático, instalar desaladoras que tienen un consumo energético mayor, no podemos prohibir coches e instalar grandes consumidores de energía». Por ello, le pidió que aclare la situación y diga «cuáles son las líneas estratégicas, que sea responsable y que diga lo que pretende hacer con el trasvase, porque funciona y es algo que no se debe tocar y a lo que no se debe renunciar».