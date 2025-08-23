La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Técnicos de la estación enológica del Imida en Jumilla analizan unos vinos, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

El vino regional asume el daño del 15% de aranceles de EE UU, pero confía en aguantar ventas

El sector bodeguero tiene claro que tendrá que ajustar precios tras el acuerdo con la UE, al convertirse en uno de los productos penalizados

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:37

Los exportadores de vino empiezan a asumir con resignación el daño que les va a ocasionar el acuerdo arancelario alcanzado por la Unión Europea ... con Estados Unidos. De hecho, la nueva tasa aduanera del 15% empezó a regir este mismo mes tras sustituir al gravamen del 10% que se anunció en abril. Las bodegas de las tres denominaciones de origen de la Comunidad tienen claro que habrá unas pérdidas.

