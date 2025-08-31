Víctor Marín Navarro: «Los centros educativos seguirán siendo espacio de convivencia pacífica e integración»

Casi 320.000 estudiantes con sus familias, 29.000 profesores y otros miles de profesionales, componen casi una gran ciudad con sus heterogéneas necesidades y ... sensibilidades que inicia su actividad con el inicio de curso el próximo lunes 8 de septiembre. El consejero de Educación, Víctor Marín (Mazarrón, 1980), lo encara desde el convencimiento de que se han volcado todos los recursos posibles, con el reto de rebajar las elevadas tasas de abandono y fracaso, y la máxima de la que su partido ha hecho bandera: la defensa de «la libertad de elección de centro».

–Enfila su tercera vuelta al cole como consejero. ¿Cómo se presenta?

–La Región bate su récord histórico en cuanto a la plantilla de docentes, superando los 29.000 efectivos, y el curso se inicia con la mayor oferta formativa. En un contexto en el que la caída de la natalidad puede ser entendida como una amenaza para el futuro del sistema educativo, en la Región se ha fortalecido. Se ha incrementado la gratuidad de plazas de 0 a 3 años, creando numerosas aulas de 2 años, y se supera año tras año el récord de plazas de FP.

–¿Llegará el momento en que se plantee el cierre de unidades, o incluso de centros educativos, por la caída de la natalidad?

–Las únicas unidades que se cierran lo hacen por la ausencia de alumnos. El descenso de alumnos ha permitido rebajar las ratios, y que nuestros alumnos reciban una atención más personalizada.

–¿Peligra la supervivencia de algún colegio rural?

–Hasta el momento no hay datos que nos lo hagan pensar. De hecho, los colegios rurales, lejos de perder estudiantes en la Región, mantienen un alumnado estable.

–En los últimos cursos se ha dado respuesta a la demanda de plazas públicas para alumnos de 2 años. ¿Crearán ahora puestos públicos para los niños menores?

–En primer lugar hay que consolidar la oferta de gratuidad en 2 años y evaluar su implantación. En los últimos 2 años han aumentado en un 1.300% las plazas gratuitas para 2 años respetando la libertad de elección de las familias, algo importantísimo en la política educativa del Gobierno de la Región. Se ha hecho sumando las iniciativas municipales, autonómicas, de centros concertados y de escuelas privadas. Evaluaremos la implantación antes de seguir avanzando.

– Las tasas de abandono y de fracaso escolar mejoran ligeramente, pero seguimos a la cola de España y Europa. No es de recibo que dos de cada diez alumnos dejen el sistema educativo sin la formación necesaria para enfrentarse al mercado laboral.

–Una de las claves que permite rebajar la tasa de abandono educativo es incrementar la titulación en la ESO. En los dos últimos años se ha consolidado una mejora en la titulación en la ESO, que se está situando en torno al 85%; también en Bachillerato, con un porcentaje que supera ya el 87%. Esos datos van acompañados de mejorías en la promoción. Esperamos que se consoliden, y que la oferta de FP, que debe seguir creciendo hasta alcanzar las 50.000 plazas el próximo curso, sea una palanca para seguir mejorando.

CALIDAD «Nunca se debió ladear el mérito, el esfuerzo y la capacidad como principios rectores de la educación»

–Todos los cursos, decenas de alumnos se quedan sin plaza en la especialidad elegida en FP. En algunas, es casi más sencillo acceder a una plaza universitaria.

–La oferta de FP tiene que crecer de la mano de las necesidades de empleabilidad de las empresas. No se puede planificar ajena a su capacidad de garantizar el periodo de formación de los alumnos en el ámbito empresarial. Una de las claves del éxito de la oferta de FP ha sido mantener un diálogo permanente con las empresas y realizar tareas de prospección sobre las necesidades de empleabilidad para nuestros jóvenes.

–El presidente de la Comunidad resaltó en Torre Pacheco que «estarán muy pendientes en los primeros días de curso» por si son necesarios más orientadores en los centros, después de los disturbios racistas de julio. ¿Teme que la crispación se traslade también a los patios escolares?

–La convivencia en las aulas es ejemplar, no solo en Torre Pacheco, sino en toda la Región. Lógicamente intensificaremos nuestras tareas de seguimiento, de observación, para ver cómo es la convivencia diaria en este inicio de curso, y lo haremos en coordinación con el Ayuntamiento de Torre Pacheco con el fin de que los equipos directivos, los orientadores y profesores de servicios a la comunidad puedan intensificar esa observación.

– Los sucesos de Torre Pacheco reavivaron los mensajes de odio contra los niños extranjeros, según los datos del Observatorio Español del Racismo.

– Son los comportamientos o actitudes que tenemos que vigilar de manera intensa diariamente. Insisto, pero confiando en la profesionalidad de nuestros docentes, en la colaboración fluida que existe entre la Comunidad y el Ayuntamiento, con el fin de seguir garantizando que los centros educativos sean un espacio, como lo han sido hasta el momento, de convivencia pacífica y de integración.

Ampliar Pablo Sánchez / AGM

–Los llamados colegios 'gueto' no ayudan a aliviar tensiones. ¿No cree que el distrito único favorece esas concentraciones?

– Es una idea errónea, porque en muchos ámbitos urbanos e incluso en localidades de mediano tamaño, se dan concentraciones de familias de un similar perfil sociológico. Si se obligase a que la escolarización en estas áreas fuese en el colegio del barrio, sin duda lo que se estaría provocando es un incremento de esa sectorización de este tipo de alumnado. En mi opinión, el distrito único lo que favorece es la movilidad de los alumnos. Que las familias puedan tomar decisiones acerca de dónde quieren escolarizar a sus hijos más allá del entorno inmediato en el que viven.

–Pero la movilidad solo la puede permitir quien tiene recursos...

–Se la puede permitir toda familia que desee escolarizar en un sistema que es gratuito allá donde hay plazas escolares. Este curso lo iniciamos con un porcentaje superior al 96% de satisfacción de familias que eligen centro en primera opción. Es un dato que refrenda que esa libertad en cuanto a la movilidad de los alumnos y en cuanto a la elección del proyecto educativo más idóneo, para ellos funciona.

– El acuerdo de Presupuestos suscrito por Vox y su partido compromete al Gobierno regional a asumir sus postulados en políticas de migración, y supone la eliminación del Plan de Lengua Árabe, en funcionamiento desde hace diez años. Si no ofrecen ese plan, que tenían previsto en diez colegios, estarían incumpliendo la ley y el convenio de cooperación internacional entre el Gobierno de España y el del Reino de Marruecos...

–El Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es un programa que se realiza en la Región de manera voluntaria y en horario extracurricular. Actualmente están cursando unos 300 alumnos, hay una participación residual. He dicho públicamente, también en sede parlamentaria, que el compromiso del Gobierno de la Región está en el cumplimiento del acuerdo que ha permitido la aprobación de los presupuestos. Por supuesto, siempre dentro del marco legal y de la normativa que permite actuar a la Comunidad en el ejercicio de sus competencias para, en su caso, poder interrumpir el funcionamiento del programa.

PACTO CON VOX «Cumpliremos el acuerdo que permitió la aprobación de presupuestos con arreglo a la ley»

–¿Y eso en qué se traduce? Usted mismo defendió en su momento que la Consejería de Educación estaba obligada a facilitar el desarrollo del programa.

– En cuanto haya novedades las comunicaremos, pero insisto, el compromiso del cumplimiento del acuerdo sigue vigente siempre con arreglo a la legalidad.

–Pero es la ley la que obliga a ofrecer ese programa.

–Lo que le puedo decir es que cumpliremos el acuerdo siempre cumpliendo la legalidad.

–Parece incompatible cumplir el acuerdo y cumplir con la legalidad al mismo tiempo.

– Son cuestiones que jurídicamente se deben analizar. La próxima semana se darán a conocer las novedades.

– Mantienen la versión suavizada de veto parental también este curso. ¿No cree que la educación afectivo sexual es más necesaria que nunca para los escolares?

– En los centros educativos se transmiten valores a los alumnos. Valores centrados en el respeto a la dignidad de la persona, a la igualdad, entre seres humanos y, por tanto, es una línea formativa más entre muchas otras.

–El plan de gratuidad de los libros de texto ya está consolidado. ¿Es hora de incrementar las ayudas de comedor, en las que estamos en la cola de España?

– El esfuerzo presupuestario para mejorar la compensación educativa y la conciliación de las familias en estos últimos años ha sido importantísimo. Los libros de texto son gratuitos desde tercero de Primaria, las familias pueden optar a plazas de Infantil, y las becas de comedor beneficiarán a 8.300 alumnos, con un 75% más de inversión que hace dos años.

Ampliar Pablo Sánchez / AGM

–¿Estarán todos los maestros y profesores en sus aulas para el comienzo de curso?

–El curso va a empezar con normalidad después de un proceso de adjudicación en el que se han ofertado 5.500 vacantes que han sido adjudicadas en su inmensa mayoría. En la primera semana de septiembre se adjudicarán las vacantes que no fueron adjudicadas en los actos de julio y las nuevas que puedan surgir por excedencias, reducciones de jornada o bajas de profesorado. El curso va a empezar con normalidad, con una incidencia en ausencia de docentes similar a la de cualquier semana.

–Tras las oposiciones de Secundaria quedaron más de 300 plazas vacantes. ¿A qué obedecen estos malos resultados?

–La Consejería de Educación ha defendido en todo momento la profesionalidad del trabajo que han realizado los tribunales de oposición. Hemos conocido las estadísticas a nivel nacional del número de plazas que han quedado sin adjudicar en las distintas comunidades y la Región está por debajo de la media. El procedimiento ha estado dentro de los parámetros de la normalidad y, sobre todo, del cumplimiento de la normativa básica estatal, que es la que condiciona cuál debe ser el sistema de acceso a la función pública docente. Si ha de producirse algún debate acerca de la necesidad de mejorar el sistema, solo puede producirse ante el Ministerio de Educación, que es quien tiene las competencias.

–Les han acusado de haber ofertado muchas plazas como una medida efectista para luego no adjudicarlas todas...

–Son críticas absolutamente infundadas. La Consejería de Educación está firmemente comprometida con la bajada de la temporalidad en las plantillas docentes. En cuanto a las causas, hay que analizarlas con sosiego y con detenimiento. El debate solo lo puede liderar el Ministerio de Educación.

–El gasto en la concertada crece. ¿Por qué se siguen concertando unidades de Bachillerato a pesar del descenso de la natalidad?

–Este gobierno defiende la libertad de elección de centro por parte de las familias. Es importante que las familias puedan elegir cuál es el centro que quieren para la formación de sus hijos. Desde este gobierno defendemos un sistema educativo gratuito en el que no existen dos redes, sino libertad para que las familias elijan el mejor proyecto formativo para sus hijos.

–Los expertos educativos se dividen entre quienes piensan que el nivel educativo no ha dejado de bajar y quienes defienden que la educación nunca estuvo mejor.

–La realidad social de la educación actualmente es difícilmente comparable con la que existía hace décadas atrás. Hoy en día, en las aulas existe una mayor diversidad que hace 20 años, el sistema invierte muchos más recursos en poder atender esas necesidades individuales, y la propia sociedad ha cambiado en cuanto a su pluralidad y la procedencia de los alumnos. La Región, por su estructura social, productiva, por su ubicación geográfica, es un ejemplo de ello. El sistema ha avanzado hacia una mayor compensación de esa disparidad, de motivaciones, de intereses, de capacidades de nuestros alumnos. Pero cuando analizamos los datos del rendimiento educativo, no podemos obviar que formamos parte de un país que tiene que relacionarse necesariamente con el nivel educativo de los alumnos de su entorno europeo y de todo el mundo. Y lo cierto es que las políticas educativas de las últimas décadas, que en su mayor parte han sido socialistas, han instalado en cuanto a rendimiento educativo a España en una posición de mediocridad o de estancamiento, si se compara con países de Europa y países asiáticos que están liderando los rankings internacionales. Somos el segundo país de Europa con una mayor tasa de abandono educativo y líderes tristemente en desempleo juvenil en la UE. Estos datos deben ser objeto de una profunda reflexión y de mejoras en la calidad educativa de nuestro país. España, además, tiene una mayor disparidad interna en sus índices de éxito educativo y abandono educativo temprano que todos los países de la UE. Se debe encaminar hacia un modelo educativo más cohesionado y que posicione a España en mejor situación.

OPOSICIONES «El debate sobre el modelo de acceso solo puede liderarlo el Ministerio»

–¿Reclama más exigencia?

– Nunca se debió ladear el mérito, el esfuerzo y la capacidad como principios rectores del sistema educativo. Todo proceso educativo es exigente en su esencia y, por tanto, los alumnos deben tener claro que para tener un mejor presente y futuro en su vida, el esfuerzo, el mérito y la capacidad son irrenunciables. Esto es algo que los docentes día a día trabajan en las aulas, que intentan inculcar a sus alumnos, pero que las últimas reformas educativas no han protegido. Los alumnos deben ser conscientes de que aprender se basa en la exigencia; lo contrario es cometer un fraude, es engañar a nuestros alumnos en su presente y con su futuro.

–El curso empieza sin móviles y con las pantallas limitadas. Esos recortes no contentan a los más críticos. ¿Seguirán limitando su uso en el aula?

–La limitación del uso de las pantallas no es algo que tenga que aplicarse de forma exclusiva en el ámbito educativo. Como sociedad debemos hacer una reflexión profunda de lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, en cuanto al adelanto del uso de los dispositivos móviles en los niños y en los jóvenes, que está siendo enormemente perjudicial. Ahí existe un consenso que todos los profesionales y creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparten. Ahora bien, tampoco se debe educar a los niños y a los jóvenes en el rechazo o de espaldas a la realidad. La clave está en enseñar a usar de forma responsable estos dispositivos, reducir los consumos pasivos que no aportan valor añadido al aprendizaje. La estrategia digital libre que se pondrá en marcha el próximo curso busca ese equilibrio.

«Es necesario un plan nacional de modernización de colegios e IES»

-Casi 2.000 alumnos empezarán el curso en 78 barracones este curso. ¿Realmente es inevitable?

-Hay un descenso de siete aulas prefabricadas, y ha habido un importante avance en materia de infraestructuras. Hay diferentes motivaciones que justifican su instalación. Son inevitables cuando, por razones socioeconómicas, hay un crecimiento inesperado en la escolarización de determinadas localidades, cuando se llevan a cabo obras de rehabilitación o cuando se acometen ampliaciones. Tenemos ya adjudicada la redacción del proyecto de la ampliación del IES Antonio Menárguez Costa en Los Alcázares, y adjudicada la redacción de proyecto de lo que será el nuevo colegio Bienvenido Conejero de Los Alcázares. Están previstas ampliaciones en San Pedro del Pinatar, en Torre Pacheco y en otras localidades del municipio de Murcia. Es viable pensar que en 4 años en torno al 60% de las aulas prefabricadas podrán ser eliminadas.

-El cambio climático ha dado otra vuelta de tuerca al calor en las aulas. Muchos centros inclumplen varios días al año la ley de Riesgos Laborales...

-Estamos trabajando desde 2020 en un plan de mejora de la eficiencia energética, que está dentro de los condicionantes que la normativa española y europea imponen para conseguir una mayor eficiencia y sostenibilidad. Tenemos contabilizadas unas 200 actuaciones que deben realizarse para actualizar un parque de centros que, por razones históricas, cuenta con un porcentaje alto de edificios con una edad media de unos 45 a 50 años, con unas calidades muy distintas a las que hoy se planifican en obra pública. Cuando finalice el año 2025 ya habremos realizado la mitad de las actuaciones previstas, y estamos trabajando para ampliarlas. Es una realidad, y así se lo he trasladado a la ministra, que es necesario poner en marcha un plan nacional de modernización de infraestructuras educativas.