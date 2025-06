Víctor Egío deja su escaño en la Asamblea

LA VERDAD Martes, 10 de junio 2025, 14:45 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

«Si alguna vez ofendí a alguien, les aseguro que no fue con mala intención. No es nada personal, es una cuestión de clase». Con estas palabras arrancó este martes el diputado Víctor Egío, de Podemos, la intervención con la que se despedía de la Asamblea Regional para ceder su escaño a José Luis Álvarez-Castellanos, en cumplimiento del acuerdo de coalición con IU. «La mayoría de ustedes –continuó- representan los intereses de los que privatizan nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios públicos y yo tengo muy claro que si estoy en esta tribuna es gracias a mis maestros y a mis maestras, a la educación pública y a la sanidad pública, a la que le debo la vida porque pasé mis dos primeros meses en este mundo en una incubadora».

Egío agradeció su «confianza» a Irene Montero, Ione Belarra, a su «coordinador regional y amigo» Javier Sánchez Serna y a su compañera María Marín. «Me voy tranquilo porque les dejo con la jefa de la oposición, que no les va a dar tregua», afirmó. «Dejo mi escaño, pero no mi lucha por los valores y por el mundo en el que creo», declaró el ya exdiputado antes de anunciar que este miércoles partirá rumbo a Gaza como miembro de la Marcha Global por Gaza. «Vamos a romper ese bloqueo inhumano del régimen genocida de Israel, que amenaza a dos millones de personas con la muerte», apuntó.

Egío, que señaló que es «de los que piensan que las ideas no valen nada si no se está dispuesto a dar la vida por ellas», aseguró que volverá «de una pieza». «Me seguirán viendo –afirmó-. No en esta tribuna, pero sí en cada colegio, en cada centro de salud y centro de trabajo, en los astilleros de Navantia y donde haya una reivindicación social y gente con ganas de luchar».

Por último, tuvo un emocionado recuerdo para su pareja. «Si yo estoy aquí y he podido dedicar tantas horas a representar a la gente de izquierdas de esta tierra es gracias a ella, que se ha multiplicado para sacar adelante trabajo, casa y niños –concluyó-. No tengo tiempo para devolverte todo lo que me has dado».