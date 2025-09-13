LA VERDAD ofrece mañana un especial por el ingreso de la Princesa de Asturias en la AGA

LA VERDAD Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

'La Princesa en la AGA' es el título del especial informativo que LA VERDAD ofrecerá a sus lectores este domingo, con motivo de la incorporación, el pasado día 1 de septiembre, de la Princesa de Asturias a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. Doña Leonor completará a orillas del Mar Menor su formación militar tras haber estudiado los cursos anteriores en la Academia General Militar y la Escuela Naval.

En el especial de 24 páginas se explica con detalle en qué consistirá la formación de la Princesa como futura oficial del Ejército del Aire y del Espacio, como será su día a día en la Academia y las novedades formativas relacionadas con el uso del nuevo avión de entrenamiento PC-21 Pilatus. También se aborda su relación con San Javier y se recuerda el paso por la AGA de su padre, Felipe VI, y su abuelo, Juan Carlos I.