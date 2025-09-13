La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Portada del especial dedicado al ingreso de la Princesa en la AGA de San Javier.

LA VERDAD ofrece mañana un especial por el ingreso de la Princesa de Asturias en la AGA

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:05

'La Princesa en la AGA' es el título del especial informativo que LA VERDAD ofrecerá a sus lectores este domingo, con motivo de la incorporación, el pasado día 1 de septiembre, de la Princesa de Asturias a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. Doña Leonor completará a orillas del Mar Menor su formación militar tras haber estudiado los cursos anteriores en la Academia General Militar y la Escuela Naval.

En el especial de 24 páginas se explica con detalle en qué consistirá la formación de la Princesa como futura oficial del Ejército del Aire y del Espacio, como será su día a día en la Academia y las novedades formativas relacionadas con el uso del nuevo avión de entrenamiento PC-21 Pilatus. También se aborda su relación con San Javier y se recuerda el paso por la AGA de su padre, Felipe VI, y su abuelo, Juan Carlos I.

Espacios grises

