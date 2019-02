Urgencias dará a las víctimas de agresión sexual todos los fármacos que requieren

Los centros sanitarios de la Región contabilizaron 51 violaciones en 2018

Durante el pasado 2018, los servicios de Urgencias de los centros sanitarios de la Región atendieron a un total de 51 personas que habían sufrido una agresión sexual, según confirmó ayer el consejero de Salud, Manuel Villegas, aunque no especificó si esos ataques fueron con o sin penetración.

El kit de fármacos del que dispondrán, a partir de las próximas semanas, los servicios de Urgencias de los hospitales con Ginecología, está pensado para poder atender el tratamiento completo de las agresiones sexuales más graves. Según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, la Región registró en 2018 un total de 37 «agresiones sexuales con penetración», diez más que el año anterior.

De acuerdo con esta información estadística, elaborada con datos que proporcionan los cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional y algunos servicios de Policía Local, doce de estas agresiones se produjeron en el municipio de Murcia, exactamente el doble que en 2017, año en el que se registraron seis violaciones sexuales en la capital. María Antonia López, facultativa de familia del servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Andrés, recuerda a las víctimas que, tras una violación, «aunque no se sientan bien, que no toquen su ropa, que no se cambien, que no se duchen, que no se enjuaguen ni la boca, incluso que ni siquiera orinen». De esta forma, según precisa López, se garantiza que todas las pruebas recogidas por el forense puedan ayudar a dar con el autor de la agresión.