Foto de familia ante la Basílica de San Pedro.

La Universidad participa en el Jubileo del Mundo Educativo

UCAM

Murcia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:10

En el marco del Año Jubilar de la Esperanza, la Universidad Católica de Murcia, fiel a su compromiso con la evangelización y su adhesión al Santo Padre, ha participado en el Jubileo de Mundo Educativo, celebrado en Roma. La expedición universitaria, compuesta por directivos académicos y de gestión, profesores y personal de administración y servicios, asistió a este multitudinario encuentro con el Papa León XIV, que congregó la pasada semana en la Plaza de San Pedro a miles de peregrinos vinculados al mundo de la educación.

El grupo de la UCAM asistió a la Eucaristía presidida por el Santo Padre con motivo de la festividad de Todos los Santos. Al termino, el Papa recorrió la Plaza de San Pedro, donde saludó al grupo de la Católica y recibió una camiseta de la Universidad. Asimismo, los participantes en la peregrinación procesionaron, precedidos por la Cruz del Jubileo, hacia la basílica de San Pedro para cruzar la Puerta Santa y obtener así la indulgencia plenaria. Asimismo, celebraron la Misa en la basílica de Santa Práxedes, visitando después Santa María Mayor y rezando ante la tumba del Papa Francisco.

