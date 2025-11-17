La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lucas Jiménez, durante su comparecencia en la Asamblea Regional. AR

El presidente de Scrats asegura en la Asamblea que el recorte al Trasvase en 2027 «se ha estancado»

Lucas Jiménez comparece en la Comisión Especial sobre el Tajo-Segura y advierte de la situación de «máxima vulnerabilidad hídrica» de la cuenca

David Gómez / EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, señaló este lunes en la Asamblea Regional que el Trasvase Tajo- ... Segura se encuentra «empantanado en los tribunales» por un cúmulo de sentencias «que podrán decir que el recorte de caudales es legal, pero no es justo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

