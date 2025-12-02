La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantaciones de melón regadas con agua subterránea, en Jumilla. Andrés Molina/ AGM

La CHS suaviza la línea roja del cierre de pozos en zonas donde no hay alternativas

Pese a los «objetivos ambientales menos rigurosos» que plantea, habla de «costes económicos muy importantes» en las vegas Alta y Media y el Altiplano

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:49

Comenta

El próximo ciclo hidrológico en la cuenca del Segura (2028-2033) estará marcado por las consecuencias sobre el terreno del recorte al Trasvase Tajo-Segura ... y el cierre de pozos para riego en acuíferos sobreexplotados. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) fía la solución a esta pérdida de recursos para el regadío al incremento de la producción de agua desalada, cuyo volumen ascendería a 411 hm3/año para uso agrario si finalmente se construyen las dos plantas desaladoras prometidas por el Gobierno estatal. Los regantes y gobiernos autonómicos del Levante dudan de esta vía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CHS suaviza la línea roja del cierre de pozos en zonas donde no hay alternativas

La CHS suaviza la línea roja del cierre de pozos en zonas donde no hay alternativas