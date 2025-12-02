La CHS suaviza la línea roja del cierre de pozos en zonas donde no hay alternativas

El próximo ciclo hidrológico en la cuenca del Segura (2028-2033) estará marcado por las consecuencias sobre el terreno del recorte al Trasvase Tajo-Segura ... y el cierre de pozos para riego en acuíferos sobreexplotados. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) fía la solución a esta pérdida de recursos para el regadío al incremento de la producción de agua desalada, cuyo volumen ascendería a 411 hm3/año para uso agrario si finalmente se construyen las dos plantas desaladoras prometidas por el Gobierno estatal. Los regantes y gobiernos autonómicos del Levante dudan de esta vía.

El 'Esquema provisional de Temas Importantes', que da inicio a la elaboración del cuarto plan hidrológico de la demarcación del Segura, advierte que el 60% de los acuíferos de la cuenca se encuentran en mal estado cuantitativo y «todavía no se observa una tendencia clara en la mayor parte de ellos» hacia su recuperación. Para cuando esté en vigor esa planificiación, y según marca la directiva europea, deberían haberse reducido o eliminado por completo los bombeos en estas masas de agua.

Sin embargo, la CHS ya adelanta en su documento que alcanzar la meta ambiental (que aumenten las reservas de los acuíferos) sin dañar la actividad agraria que depende de esas extracciones se podrá conseguir «ajustando, cuando ello resulte imprescindible, los plazos necesarios para la consecución de estos objetivos». La Confederación, apoyándose en la normativa comunitaria, habla de «acompasar los plazos» para impulsar medidas que lleven recursos alternativos (desalación) a las zonas perjudicas que sí puedan disponer de ellos. Sin embargo, si exiten territorios sin acceso a agua de otro origen, se abre la puerta a «fijar objetivos medioambientales menos rigurosos».

El organismo de cuenca avisa a los territorios deficitarios que tendrán que pasarse en algunos casos al secano

La institución que dirige Mario Urrea, quien ya reconoció la posibilidad de una moratoria en una entrevista en LA VERDAD, señala en el documento que, hasta el año pasado, se logró reducir de 212 a 157 hectómetros el déficit que sufren los acuíferos sobreexplotados, y esto se consiguió intercambiando agua desalada por volúmenes subterráneos en terrenos de regadío cercanos a las plantas desaladoras (valle del Guadalentín o Campo de Cartagena).

Gran parte de los regadíos del Altiplano y de las vegas Alta y Media del Segura dependen del agua de varios acuíferos sobreexplotados (se extraen 51 hm3 de más), recursos para los que no hay alternativa al estar estas zonas sin conexión a la red de desaladoras. La CHS prevé durante los próximos años aplicar de forma «estricta» los planes de ordenación de extracciones, «lo que implicará una menor disponibilidad de recursos y la necesidad de acometer en algunos casos cambios en los tipos de cultivo existentes por otros menos demandantes de agua e incluso el paso de una fracción de las superficies actuales de regadío a secano».

En otra línea de actuaciones, el cuarto plan de cuenca también puede acabar recogiendo dos medidas que se llevan años comentando: la conexión del Altiplano al sistema general de la cuenca para abastecerse de agua del Tajo o trasvasar 15 hectómetros anuales construyendo una conexión con el canal Júcar-Vinalopó. Ambas medidas son prácticamente descartadas por la CHS en el documento de avance por el elevado coste económico que suponen, aunque sí plantea la posibilidad de llevar a cabo estudios de viabilidad.

El cierre de pozos en estos territorios de la cuenca supondría un impacto de 277 millones de euros de pérdidas al año en valor de producción, cifra que se duplicaría si se tiene en cuenta los daños colaterales en la industria agroalimentaria. «Estas condiciones implica asumir unos costes económicos muy importantes» para municipios como Yecla, Jumilla o Cieza, «supone tener que reducir sustancialmente el principal sector económico de algunos territorios y la función social que en esas zonas tiene el agua».

«Costes desproporcionados

Respecto a los efectos sobre el Trasvase, la reducción prevista de 197 hm3/año a 119 supondrá «una pérdida de garantía de coste desproporcionado para el sistema y se perderían unas 6.142 hectáreas de regadío y 3.185 empleos directos, lo que supone claros costes desproporcionados». La CHS tiene pendiente culminar la ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, y las obras de conexión de estas plantas con la cabecera del postrasvase, lo que dejaría en 261 hm3 la producción anual de agua desalada al inicio del cuarto plan.