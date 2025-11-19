La consejera Rubira avisa a la ministra de que el cierre de pozos puede afectar a 20.500 empleos en la Región de Murcia

La consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, ha solicitado por carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que impulse «de manera ... inmediata» los mecanismos previstos en la Directiva Marco de Agua para establecer prórrogas y excepciones a el cumplimiento de los objetivos de buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea más allá del año 2027, según vienen reclamando el sector agrícola y ganadero de la Región de Murcia y el propio Ejecutivo autonómico, tal como anunció el presidente López Miras la semana pasada en Lorca. La consejera sostiene que existen fundamentos sólidos tanto en el plano técnico como económico y ambiental para justificar esta excepción al cierre de pozos y evitar así un «daño irreparable».

Según el plan de cuenca del Segura, las extracciones de agua de los acuíferos sobreexplotados a partir de 20027 pueden acarrear una reducción de 200 hectómetros anuales, la mitad de los volúmenes que utiliza actualmente agricultura. El Miteco y la Confederación del Segura pretenden paliar una parte de esta merma con agua desalada, aunque sería a largo plazo.

En la carta, la consejera le traslada a la ministra «la profunda preocupación» del Gobierno regional ante la situación actual de las masas de agua subterránea de la Demarcación del Segura y «el impacto que la aplicación estricta de los objetivos medioambientales del vigente Plan Hidrológico va a generar sobre la economía y el empleo de nuestra Comunidad».

Pérdidas de 826 millones de euros al año

Le recuerda que existen 63 masas de agua subterránea identificadas en la Demarcación del Segura, de las cuales 40 presentan problemas de sobreexplotación. Según un estudio de la Comunidad, el impacto de la aplicación de los objetivos ambientales implicaría la eliminación de 40.722 hectáreas de regadío (1,4,8% de la superficie agrícola de la cuenca), afectando gravemente zonas como el Valle del Guadalentín, Mazarrón o el norte-noreste de la demarcación. Asimismo, las pérdidas totales de producción alcanzarían los 826 millones de euros anuales y la destrucción de empleo se situaría en 25.350 puestos de trabajo a tiempo completo. Solo en la Región de Murcia el impacto anual sería de 680 millones de euros y 20.570 empleos, apunta la consejera. Calcula igualmente que la pérdida de valor patrimonial en las explotaciones agrícolas afectadas se estima en 2.036 millones de euros.

Sara Rubira indica que los trabajos realizados por el Ministerio y por la Confederación Hidrográfica del Segura «ya han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las dificultades técnicas e incluso la imposibilidad, en ciertos casos, de alcanzar el buen estado en los plazos actualmente previstos, ní siquiera con ampliaciones temporales significativas. A todo ello se suma que decisiones recientes del Ministerio están reduciendo progresivamente la disponibilidad de recursos de origen externo fundamentales para la Región de Murcia, como los procedentes del trasvase Tajo-Segura. Esta circunstancia agrava de manera directa la presión sobre los acuíferos, y hace aún más urgente adoptar soluciones realistas y viables», recoge la carta.

Excepciones previstas en la Directiva de Agua

Los fundamentos que existen para aplicar una moratoria al cierre de acuíferos se basan, según la Consejería de Agricultura y de acuerdo con lo previsto en la Directiva de Agua, en los costes desproporcionados. Precisa que los impactos económicos y sociales detallados superan ampliamente cualquier umbral razonable de proporcionalidad.

Apela asimismo a los cambios en las condiciones derivados de actividades humanas esenciales: «La agricultura, la industria agroalimentaria y el abastecimiento urbano constituyen actividades estratégicas cuya continuidad no puede ponerse en riesgo sin consecuencias graves para el territorio». Plantea igualmente la necesidad de medidas adicionales que requieren plazos superiores: «La recuperación de los acuíferos y las infraestructuras o modelos productivos alternativos exigirían plazos mucho más amplios. Cabe recordar que ya se otorgaron derogaciones hasta 2027 para determinadas masas de agua subterránea en la Demarcación del Segura basadas en estas mismas razones».

La consejera apunta que si persisten los problemas -como demuestran los estudios recientes- resulta imprescindible solicitar nuevas prórrogas dentro del próximo ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), debidamente justificadas ante la Comisión Europea.

«Desde el Gobierno de la Región de Murcia le instamos a presentar esta petición y a activar todos los mecanismos legales disponibles para evitar un daño económico y social irreparable, garantizando al mismo tiempo la adecuada protección de los recursos hídricos», concluye la carta, en la que Sara Rubira insiste en que las administraciones públicas deben aunar esfuerzos para «afrontar con éxito un desafío que es excepcional en magnitud y extraordinario en sus implicaciones para el futuro de nuestro territorio».