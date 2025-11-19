La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asamblea de regantes y organizaciones agrarias en contra del cierre de acuíferos, la semana pasada en Lorca. LA VERDAD

La consejera Rubira avisa a la ministra de que el cierre de pozos puede afectar a 20.500 empleos en la Región de Murcia

El Gobierno regional le pide por carta a Sara Aagesen que gestione con urgencia ante la UE una moratoria para los acuíferos sobreexplotados

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

La consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, ha solicitado por carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que impulse «de manera ... inmediata» los mecanismos previstos en la Directiva Marco de Agua para establecer prórrogas y excepciones a el cumplimiento de los objetivos de buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea más allá del año 2027, según vienen reclamando el sector agrícola y ganadero de la Región de Murcia y el propio Ejecutivo autonómico, tal como anunció el presidente López Miras la semana pasada en Lorca. La consejera sostiene que existen fundamentos sólidos tanto en el plano técnico como económico y ambiental para justificar esta excepción al cierre de pozos y evitar así un «daño irreparable».

