Unidos por el Trasvase

Los regantes reconocen que ninguno de los principales partidos de ámbito nacional «ponga en cuestión el valor» del acueducto DANIEL VIDAL Martes, 19 febrero 2019, 14:58

«Hoy hay que felicitar a toda España por los 40 años que lleva funcionando la magnífica obra que es el Trasvase Tajo-Segura». Huyendo de posiciones y polémicas partidistas, y recordando el «aprovechamiento sostenible» que se hace del agua en el Levante, el presidente del sindicato de regantes del acueducto, Lucas Jiménez, celebró este martes que «ningún partido haya puesto en duda el valor del Trasvase». Ni siquiera Podemos, cuyo representante en el Foro del Agua organizado por 'La Verdad' y 'ABC' en Madrid, Pedro Arrojo, fue uno de lo que más incidió en los problemas que puede acarrear la dependencia del campo murciano a esta infraestructura. Pese a todo, y según destacó el presidente de la patronal murciana Croem, José María Albarracín, «ha quedado claro quién defiende el trasvase de manera integral y quien lo defiende de manera excepcional», criticando a su vez la postura de «la izquierda más radical».

A muchos representantes del sector agro reunidos este martes en Madrid, la 'música' que mejor les sonó en el Foro del Agua fue la que interpretó el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la primera de las mesas redondas de la jornada. Aunque no todos lo reconocían luego en público. Los aplausos que levantó de forma espontánea Abascal, de hecho, contrastaban con los murmullos que provocaban las intervenciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del propio Arrojo entre los asistentes, de mayoría murciana. «Todo el mundo se ha querido cargar el Trasvase, aunque ahora todo el mundo lo apoya. Me alegro de que hayan cambiado las posturas», aseguró el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santigo Martínez. También reconoció Martínez que «los de Vox tienen las ideas muy claras», aunque también admitió que «el PSOE ha solucionado once meses de cierre del trasvase con el tema de las desaladoras».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, lamentó la «falta de cohesión» en los discursos «aunque haya palabras que nos alegren los oídos», mientras Marcos Alarcón, líder de la Unión de Pequeños Agricultores, valoró que todos los partidos «hayan apostado por la continuidad del trasvase y por eliminar incertidumbres para el sector agroalimentario».

Al Foro del Agua, organizado por 'La Verdad' y 'ABC' con la colaboración de Cajamar, Hyundai y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), concitó esta mañana a buena parte de la sociedad política y empresarial regional en la sede de 'ABC', donde se celebró el foro. Desde la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y el delegado del gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, al consejero de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, los Portavoces de los grupos parlamentarios de PP y PSOE en la Asamblea, Víctor Manuel Martínez y Joaquín López Pagán, respectivamente, pasando por destacados empresarios murcianos como Luis del Rivero, que criticó las posturas de Podemos y PSOE «responsable de la paralización del trasvase del Ebro junto a Esquerra Republicana de Cataluña. Basta de invocar a Europa». Rivero también destacó «favorablemente» la posición De Santiago Abascal, «hablando claramente de que está a favor del Tajo-Segura», hablando «claramente de los trasvases que abastecen a la ciudad de Barcelona y del trasvase del Ebro a Bilbao. Y de eso nadie dice nada», aseguró.