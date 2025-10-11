La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En la imagen de la izquierda, López Miras y Noelia Arroyo visitan el pabellón de Cabezo Beaza; a la derecha, Francisco Lucas en la CHS. A. GIL / AGM

Unidad institucional con todos los servicios de emergencia coordinados

El presidente regional y la alcaldesa de Cartagena coordinan el operativo, mientras el delegado del Gobierno garantiza la vigilancia en la cuenca

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:12

Comenta

La Región de Murcia afrontó ayer una de las jornadas más críticas del temporal asociado a la dana 'Alice', que mantuvo a Cartagena, la comarca del Mar Menor y Mazarrón en nivel rojo por lluvias intensas. Desde primera hora, los principales responsables políticos lanzaron mensajes de prudencia y coordinación ante un episodio que obligó a desalojar varias zonas inundables del litoral.

El presidente murciano, Fernando López Miras, presidió a primera hora una reunión del Comité de Coordinación y advirtió en su cuenta de X que «hoy se espera lo peor de este temporal en la Región de Murcia. Prudencia, por favor», insistió.

En sucesivos mensajes, el jefe del Ejecutivo autonómico pidió evitar desplazamientos y recordó que «todos los servicios de emergencia están preparados».

«La prioridad es poner a salvo a las personas», escribió. A media mañana, el presidente visitó junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a las familias evacuadas del camping de Villas Caravaning y de los poblados de Bahía Bella y La Algameca; y destacó que las lluvias habían descargado hasta entonces 34,8 litros en una hora en la rambla de Benipila. La regidora también mantuvo activo desde el amanecer el centro de coordinación municipal en el Parque de Seguridad, con la participación de mandos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, visitó el centro de control del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y subrayó que hay «vigilancia permanente» sobre ríos, ramblas y cauces.

«Todos los recursos del Estado siguen movilizados y actuando», aseguró en X el representante del Ejecutivo central, destacando la «coordinación absoluta» con las administraciones regional y municipales.

Mientras las precipitaciones afectaban especialmente al Campo de Cartagena y al Mar Menor, los tres responsables públicos coincidieron en el mensaje común de prudencia, coordinación y calma. «No bajemos la guardia», insistió López Miras, recordando que la alerta se mantiene también esta jornada.

