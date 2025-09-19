La UMU y la UPCT celebran la apertura del curso académico El exdirector de 'LA VERDAD' Alberto Aguirre de Cárcer lee hoy la lección inaugural, sobre la alianza imprescindible entre periodismo y universidad

LA VERDAD Murcia Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:18 Comenta Compartir

La Universidad de Murcia (UMU) acoge este viernes el acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026 del sistema universitario público de la Región, que tendrá lugar en el Paraninfo de la UMU, en el Campus de la Merced, y estará presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; y los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y de la Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler.

El periodista Alberto Aguirre de Cárcer, director del diario LA VERDAD entre los años 2009 y 2025, pronunciará la lección inaugural, que lleva por título 'Universidad y periodismo, una alianza imprescindible para restaurar el valor de la verdad', en la que pondrá el acento en la necesidad de que las dos instituciones, garantes de las sociedades democráticas, trabajen juntas como motor de futuro.

Las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), iniciaron hace dos semanas el año académico con las aulas al completo, después de haber cubierto prácticamente toda su oferta de plazas en el proceso de admisión. En la Universidad de Murcia, serán más de 6.500 los estudiantes que comiencen su primer curso de grado, más de 26.000 los alumnos de grado y por encima de los 33.000 si se contabilizan los de máster, postgrado y estudios propios. En la Universidad de Murcia el curso ha comenzado además con la inauguración del nuevo aulario de La Merced. La Universidad Politécnica de Cartagena acoge este curso a 1.285 matriculados en primer curso, la cifra más alta registrada en muchos años.

Las universidades públicas empiezan un curso, en principio, poco conflictivo, ya que lo encaran con la estabilidad financiera de contar con el plan plurianual aprobado, y que implica por parte de la Comunidad una inversión de 1.300 millones de euros entre 2025 y 2029. El anteproyecto de Ley de Universidades también quedó aprobado antes del final de curso, y la tramitación sigue su curso.