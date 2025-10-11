Directo | La UME se dirige a Los Alcázares ante el peligro de desbordamiento de ramblas
Aunque lo peor de las precipitaciones que arrastra esta dana llegó este viernes, todavía se producirán lluvias significativas a lo largo de este sábado
Sábado, 11 de octubre 2025, 08:53
09:25
Previsión actualizada de la Aemet para este sábado
AVISO AMARILLO (FENÓMENOS ADVERSOS) VÁLIDO HASTA 00:00 H. del dia 12/10/2025
1. Lluvias: 11/10/2025 (08:00 H - 20:00 H).
Acumulación 1 hora: 20 mm.
Acumulación 12 horas: 60 mm.
Probabilidad: 40-70%.
2. Tormentas (Fuertes ): 11/10/2025 (08:00 H - 20:00 H).
Probabilidad: 40-70%.
ZONA AFECTADA: Campo de Cartagena y Mazarrón.
Posibles tormentas intensidad superior puntualmente.
09:18
09:17
08:54
El presidente de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, reúne a los miembros del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Javier para evaluar la situación tras los episodios de lluvia y valorar las distintas situaciones producidas a lo largo de la noche en los municipios ubicados en el entorno del Mar Menor. La reunión comenzará a partir de las 9 horas. Se prevé una comparecencia ante los medios de comunicación una vez concluida.
08:44
No se puede acceder al centro de salud de Los Alcázares debido a las inundaciones que hay alrededor. La atención sanitaria de los pacientes se está derivando esta mañana al consultorio de Los Narejos. El resto de centros de salud de San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar han abierto con normalidad.
08:33
Así ha amanecido Los Alcázares este sábado
Foto: Antonio Gil / AGM
08:29
Esto es una burrada.— Alberto (@albertoLC_) October 11, 2025
📍 Santiago de la Ribera@MarmenorKO_@MeteoCartagena@MeteoredES@MeteOrihuela@HimarGonzalez@tiempobrasero@ElTiempoes@MeteoredES@ElTiempoes@MeteoChatSE@meteo_surestepic.twitter.com/8dNOvBzasH
08:28
La Federación anuncia que se suspenden los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para este sábado por las lluvias
08:15
08:12
¡Atención! Esta madrugada (11/10/2025), debido a la acumulación de agua por las intensas #lluvias, se ha procedido al corte en la circulación por el túnel de la Autopista AP-7 a su paso por #PilarDeLaHoradada (#Alicante). Vídeo: Fran M. Fernandez. pic.twitter.com/Z3Do0seEII— MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025
08:11
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, informa del despliegue de unos 20 efectivos de Bomberos durante la madrugada para efectuar varios rescates en el municipio y asegura que los servicios sociales atendieron a los vecinos afectados por la evolución de la dana 'Alice', que dejó calles inundadas en la ciudad portuaria. En concreto, los rescates tuvieron lugar en las calles Marina, Levante, Escorial y Mujol de los Nietos. Un colegio de la zona fue habilitado para que el equipo de servicios sociales pudiera asistir a los afectados y garantizar su seguridad durante la noche.
08:09
¡Calles como ríos y algunas imprudencias! Esta madrugada (11/10/2025), así está la situación en #ElMirador, pedanía de #SanJavier (#Murcia), donde se han registrado más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas horas. Vídeo: Mitrake Bodiu. pic.twitter.com/IPxlD3O7j9— MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025
08:05
11/10/2025 - Situación de la red regional de carreteras a las 08:00h— FomentoRM (@Fomento_RM) October 11, 2025
❌ 🚧Vias cortadas:
RM-19 #MarMenor, dirección Murcia
PK 24+500 #SanJavier
RM-F33 El Mojón #SanPedrodelPinatar
RM-F54 #Cartagena
RM-F29 #SanJavier
⚠️ Precaución
RM-F12 Roldán y RM-F14 en #TorrePacheco…
08:01
Activada la @UMEgob.— Francisco Lucas (@Lucassayala) October 11, 2025
El teniente coronel me acaba de comunicar que ya están de camino a Los Alcázares.
Todos los recursos del Estado están movilizados y trabajando para asistir a los vecinos y vecinas afectados por las inundaciones.
07:55
En las peores situaciones, la #RegióndeMurcia demuestra su inmensa solidaridad.— Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 11, 2025
Durante toda la noche, los agricultores de la zona del Mar Menor han ayudado con sus tractores en los trabajos de emergencia.
Se lo he agradecido personalmente.
Gracias de corazón. pic.twitter.com/Tz6ypnNFd6
07:54
Tras las inundaciones producidas durante la madrugada, a primera hora de este sábado el Gobierno regional elevó a nivel 2 el Plan Inunmur y solicitó el despliegue de la UME en Los Alcázares, ante el peligro por el desbordamiento de las ramblas.
01:05
El alcalde de Los Alcázares anuncia que los Servicios de Emergencias y el Grupo Operativo del Plan de Emergencias están trabajando en estos momentos en el entorno del Polideportivo y el Instituto para retener y canalizar el agua
01:03
Comienzan a anegarse las calles de Santiago de la Ribera
Enlace copiado
00:40
En San Javier, junto al alcalde @jmluengogallego, analizando la situación ante el riesgo de desbordamiento de ramblas y el canal del trasvase.— Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 10, 2025
Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua.
Toda… pic.twitter.com/v5d06zOaA2
00:32
La dana se desplaza desde la zona del Mar Menor hasta el centro de la Región de Murcia, donde se está empezando a registrar cantidades importantes de lluvia. Por ejemplo, en la última hora han caído 13 litros en el Pico del Relojero, ya en el municipio de Murcia, o en la autovía A-30 a su paso por la capital.
Sin embargo el acumulado de las últimas horas en San Javier y Los Alcázares es muy elevado. En las últimas 12 horas el pluviómetro de San Javier ya ha recogido más de 150 litros.
00:30
La lluvia provoca cortes intermitentes de luz en algunas calles de Los Alcázares y San Javier
00:21
Así bajan las ramblas en San Javier
Enlace copiado
00:21
Se activa el nivel 1 del Plan Inunmur
Como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Región, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias eleva a nivel 1 el Plan Inunmur al afectar la emergencia a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión.
Enlace copiado
00:18
Suspendidos los partidos de fútbol y fútbol sala de este sábado en algunas zonas de la Región
Informa la Federación de Fútbol de la Región de Murcia de que quedan suspendidos todos los partidos de fútbol y fútbol sala previstos para mañana sábado por la mañana en las siguientes zonas: Comarca de Cartagena, Torre Pacheco, Balsicas, Corvera, Mar Menor, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo, Lobosillo, Sucina y Los Martínez del Puerto.
Suspendidos también todos los partidos de este sábado por la mañana cuyos equipos visitantes sean de las citadas zonas.
00:17
Situación en San Pedro del Pinatar
Las lluvias que se están produciendo en las zonas más altas están desembocando con fuerza en la zona de Lo Romero y está provocando la llegada de avenidas de agua al municipio, afectando a la zona de Los Antolinos.
⚠️ Calles cortadas al tráfico:
- carretera de El Mojón
- Avenida del Puerto
- Calle San Antonio
- Calle Las Palmas
- Calle Belchite
- Cruce MaxiDia
- Barrios Los Antolinos (calle Caravaca, Menéndez Pelayo, 2 de mayo, C/Belen, Calle Salvador Saura, cruce Taibilla con Artero Guirao, C/ Maestro Falla con Mendizabal y Cortázar; Río Nalón)
00:10
La tormenta deja ramblas desbocadas en Pilar de la Horadada
Las lluvias en zonas altas del Campo de Cartagena han tenido su réplica en el municipio de Pilar de la Horadada. Los pluviómetros de la red de Suremet hablan de acumulados que superan ampliamente los 100 litros por metro cuadrados en las últimas 24 horas. Destacan, por ejemplo, los 177 litros caídos en Pinar de Campoverde. De cara a esta tarde-noche, nuevas tormentas han barrido las zonas altas y las estribaciones de la Sierra Escalona. En las redes sociales están circulando vídeos de la rambla de Pilar de la Horadada absolutamente desbocada. Pese a estar canalizada tanto a su paso por el casco urbano pilareño como en su desembocadura en Torre de la Horadada, el agua está a punto de rebasar la capacidad del cauce. La elevada escorrentía ha obligado a cerrar el túnel de la AP-7, que ya se inundó durante la dana de 2019. También están habiendo problemas de tráfico, según informó el Ayuntamiento, en otros puntos conflictivos como el puente de la N-332 sobre la rambla o la avenida de la Venta, que se han cortado al paso de vehículos. Informa Jesús Nicolás.
Enlace copiado
00:04
La alarma ES-Alert suena también en San Javier
Los vecinos de San Javier también han recibido una mensaje Es-Alert en sus móviles en el que se alertaba de que había peligro de desbordamiento en el Trasvase y en las ramblas del municipio. Se deben evitar cruzar los cauces y calles inundables
Enlace copiado
23:57
📍 El Mirador, San Javier (Murcia)— Fernando Hernández (@fernandohf99) October 10, 2025
El trasvase Tajo-Segura ha colapsado y se ha desbordado a su paso por la pedanía. pic.twitter.com/24WcmxSB6Y
23:57
En dos horas se espera la crecida en los centros urbanos
El alcalde de San Javier también informa de que la crecida de las ramblas dejará las mayores inundaciones dentro de dos horas, cuando alcancen los núcleos urbanos
Enlace copiado
23:55
El alcalde de San Javier pide a los vecinos que no salgan de sus casas
El alcalde de San Javier ha pedido al filo de la medianoche a los vecinos de la localidad que no salgan de sus viviendas. A pesar de que la previsión de alerta roja terminaba a las 7 de la tarde, la lluvia torrencial ha caído más tarde, especialmente en la parte superior del municipio, lo que ha provocado el desborde del canal del Trasvase en la zona del Dulze y Centramirsa en la pedanía de El Mirador.
Enlace copiado
23:53
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, indica que «las ramblas vienen bien cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio de San Javier».
23:50
50 litros en San Javier en una hora
Los datos de la CHS reflejan que la lluvia está cayendo con bastante intensidad sobre todo en el municipio de San Javier, donde en la última hora se han recogido más de 50 litros por metro cuadrado, cifra que sube a 83 en las últimas tres horas.
En La Maraña, situada en Balsicas, se han anotado casi 14 litros en la última hora.
Gran parte de ese volumen recogido se desplaza hasta la zona sur del municipio, colindante con Los Alcázares.
23:46
Inundado el túnel del Pilar de la Horadada
Emergencias de la Comunidad Valenciana indica que «ha recibido el aviso de la Guardia Civil de que se va a proceder al corte al tránsito de los dos sentidos de circulación del túnel de la AP-7, a la altura del Pilar de la Horadada, en el kilómetro 774 por inundación de la calzada».
Enlace copiado
23:45
El Ayuntamiento de Los Alcázares pide a toda la población que suban a las segundas plantas
Todos los vecinos y vecinas deben PERMANECER EN ZONAS ALTAS DE SUS VIVIENDAS ante la llegada de aportes de agua desde zonas altas del municipio.
Se recomienda EXTREMAR LA PRECAUCIÓN en viviendas y enseres, así como EVITAR CUALQUIER DESPLAZAMIENTO que no sea estrictamente necesario.
🚍 Aquellas personas que no dispongan de planta alta pueden llamar al 968 17 17 19 o al 112 para coordinar su traslado en autobús con el servicio de Emergencias y Protección Civil.
23:35
Esta es la zona de Los Alcázares en la que no se debe circular
Enlace copiado
23:29
Así llueve en San Javier en estos momentos
Enlace copiado
23:26
Niveles altos en la rambla del Albujón
El Ayuntamiento de Los Alcázares informa que la Rambla del Albujón se encuentra en nivel naranja y el canal D7 presenta niveles altos.
Recomiendan a los vecinos de Las Lomas del Rame subir a la segunda planta de sus viviendas por precaución.
En caso de no disponer de segunda planta o encontrarse en situación de riesgo, llamen inmediatamente al 112 o al 968 17 19 19.
23:24
Última hora en Los Alcázares
Los aportes de agua procedentes de la Rambla de la Maraña están llegando de forma controlada por las calles de las zonas de Urbanización VICEGA y Polideportivo, afectando principalmente a :
📍 Calle Málaga, Calle Cuenca, Calle Granada, Calle Melilla, Calle Albacete, Calle Cáceres, Calle Segovia y Avenida Gran Vía y Avenida Muñoz Zambudio.
Enlace copiado
23:22
José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, indica a través de su cuenta en Facebook que «el trasvase se encuentra en su cota máxima y se está desbordando en varias zonas próximas a la pedanía de El Mirador. »
Se ruega que tomen las máximas precauciones y que todo el mundo se mantenga en sus viviendas. Ha llovido mucho en las zonas altas de la rambla de Cobatillas«.»
23:11
El aviso Es-Alert que han recibido los vecinos de Los Alcázares en sus teléfonos:
23:06
Los vecinos de Los Alcázares han recibido una alerta de Protección Civil en la que se informa de que existe riesgo de desbordamiento en las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón. En ella piden a los ciudadanos que «no crucen cauces de agua con sus vehículos. Extremen la precaución. Eviten desplazamientos, no bajen a sótanos, y en caso de inundación, suban a plantas altas».
22:59
Los medidores de la CHS registran en San Javier 45,44 litros por metro cuadrado en la última hora.
22:58
El Ayuntamiento de Los Alcázares avisa de que «la Rambla del Albujón se encuentra en nivel naranja y el canal D7 presenta niveles altos. Se recomienda a los vecinos de Las Lomas del Rame subir a la segunda planta de sus viviendas por precaución. En caso de no disponer de segunda planta o encontrarse en situación de riesgo, llamen inmediatamente al 112 o al 968 17 19 19. Por favor eviten todo tipo de desplazamientos. Mantengan la calma y sigan las indicaciones oficiales a través de los canales del Ayuntamiento de Los Alcázares».
22:41
⚠️ ACTUALIZACIÓN #DanaAlice 📢— Meteo Cartagena (@MeteoCartagena) October 10, 2025
Las lluvias más fuertes se centran en estos momentos en la zona Norte del Mar Menor y localidades cercanas . Problemas en las ramblas .
Así baja la de Balsiicas
Video de Mariano pic.twitter.com/1G5uXUc7bD
22:26
La rambla de La Maraña lleva 30.000 litros por segundo, a la altura de Balsicas, según datos de la CHS.
22:20
Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares avisan de que «ante los niveles importantes de caudal que registran actualmente las ramblas de las zonas altas que desembocan en la localidad que, previsiblemente, lleguen al canal perimetral de La Dorada, rogamos a todos los vecinos y vecinas de la Zona Cero y áreas colindantes que, continúen con las medidas de autoprotección llevadas a cabo durante la alerta de nivel rojo».
21:31
🕠 Actualización 21:30h— FomentoRM (@Fomento_RM) October 10, 2025
❌ Carreteras cortadas al tráfico:
RM-19 autovía del #MarMenor, cortado carril exterior dirección Murcia PK 23 #SanJavier 📸
RM-F33 en El Mojón #SanPedrodelPinatar
RM-F54 #Cartagena
RM-F29 #SanJavier
⚠️ Hay que circular con precaución en las… pic.twitter.com/sBQkxI1wyE
21:07
🚨 Nuestros agentes continúan prestando servicio en las pedanías afectadas por el temporal, garantizando la seguridad y asistiendo a los vecinos:— Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) October 10, 2025
📍A las vías ya cortadas se añaden:
🚧Ctra. del Albujón a Lobosillo (Paraje de Los Conesas)
🚧RM-F48 acceso y salida de #Avilesespic.twitter.com/6UZXiInObO
20:52
Persisten las precipitaciones.— Francisco Lucas (@Lucassayala) October 10, 2025
Máxima precaución en Los Alcázares, especialmente en las zonas más vulnerables.
Pedimos a la ciudadanía que se mantenga alejada de las ramblas y permanezca en zonas altas y seguras.
Todos los equipos están desplegados y actuando sobre el terreno. pic.twitter.com/GkwjIuTZNI
20:50
El Ayuntamiento de Murcia informa de que siguen cortadas las siguientes vías al tráfico por la lluvia:
-RM-F20 carretera de Jernónimo y Avileses a Sucina (El Hondón).
-Camino de Torreabellán (Jerónimo y Avileses).
-Avenida de San Javier, rambla del Secano (Torreagüera).
-Camino de Torreabellán en dirección La Tercia.
