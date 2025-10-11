Directo | La UME se dirige a Los Alcázares ante el peligro de desbordamiento de ramblas

00:32

La dana se desplaza desde la zona del Mar Menor hasta el centro de la Región de Murcia, donde se está empezando a registrar cantidades importantes de lluvia. Por ejemplo, en la última hora han caído 13 litros en el Pico del Relojero, ya en el municipio de Murcia, o en la autovía A-30 a su paso por la capital.

Sin embargo el acumulado de las últimas horas en San Javier y Los Alcázares es muy elevado. En las últimas 12 horas el pluviómetro de San Javier ya ha recogido más de 150 litros.