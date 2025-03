UGT llevará al Defensor del Pueblo que el SMI no tribute el IRPF hasta que no supere el 60% del salario medio El líder nacional de UGT reivindica en su visita a Murcia «unas tablas progresivas y justas», mientras reprocha al Gobierno que no haya sido acordado con los sindicatos

Zenón Guillén Viernes, 28 de marzo 2025, 14:19 | Actualizado 16:32h.

El sindicato UGT presentará la próxima semana una queja ante el Defensor del Pueblo contra la tributación en el IRPF del salario mínimo interprofesional (SMI) a pesar del acuerdo alcanzado finalmente en el seno del Gobierno. Álvarez indicó que pretenden que «no se pueda pagar IRPF hasta que no supere el 60% del salario medio de nuestro país, tal como lo dice la Carta Social Europea», de forma que el Gobierno de España «tiene que cumplirlo».

También señaló Álvarez que "en segundo lugar tenemos que determinar cuáles son los parámetros que va a tener el Gobierno para finalmente situar ese 60%, ya que en estos momentos el acuerdo último no llega". Por ello, "a partir de ese momento tenemos que situar unas tablas del IRPF progresivas y justas", porque "no puede ser que el salto que se dé como consecuencia de no haber movido las tablas del IRPF en la parte baja". El sindicalista concretó que ese 60% se sitúa en 1.293 euros en 2023, según las estadísticas oficiales. En este sentido, considera que lo que ocurre este año con esta tributación "ni es progresivo ni es justo", puesto que el "salto tributario" supone un tipo del 43% para los contribuyentes que excedan el mínimo.

"A mí me parece que era absolutamente imprescindible un acuerdo", ha señalado hoy en Murcia el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con respecto al principio de acuerdo dentro del Gobierno central para que no tribute la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Así que "me parece que esa es una muy buena noticia", aunque matizó que "debería de haber sido un acuerdo con las organizaciones sindicales", por ello lanzó una advertencia al Ejecutivo el gobierno de que "tiene que acostumbrarse que esto del diálogo social no sólo es cuando le interesa", ya que "hay que hacerlo siempre y en todo lugar", sin mantenerles al margen, cuando además "hemos sido los protagonistas de los aumentos en los últimos años en nuestro país". Y, de hecho, insistió en que "no me parece correcto, creo que rompe en cierta medida un periodo largo de diálogo".

Por último, el líder nacional de UGT criticó a la ministra de Hacienda, María José Montero, que "no nos ha contestado a la carta que planteamos para abrir una mesa en el marco del diálogo", por lo que "vamos a ver si el Defensor del Pueblo acepta nuestra queja y resuelve alguna indicación para que el Gobierno la tenga en cuenta".