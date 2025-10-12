El turismo prevé un repunte de ventas en la recta final del año, el sexto mayor del país
Las expectativas de los empresarios del sector en la Región de Murcia anticipan una subida de 2,1 puntos en esta temporada baja, tras un verano excelente
Domingo, 12 de octubre 2025, 13:45
Las expectativas turísticas para la recta final del año no se presentan nada mal en la Región de Murcia. Por lo menos en las ... previsiones de los empresarios del sector que auguran un incremento de las ventas del 2,1% para este último trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Un resultado ajustado, aunque positivo dentro de la moderación generalizada, que tiene especial valor en plena temporada baja. De hecho, según la encuesta del 'lobby' Exceltur, la Comunidad registra la sexta mayor subida del país, a la par que Asturias. Por encima en cuanto a las estimaciones de negocio solo aparecen Cantabria (+3,4%), Castilla-La Mancha (+3,2%), Madrid y País Vasco (+2,7% ambas).
Una evolución regional que supera la tasa de variación alcanzada en el mismo periodo de 2024 (+1,4%), que fue el menor repunte del país. Mientras, es relevante que algunos de los principales destinos españoles se mueven esta vez en tasas más modestas. Por ejemplo, en los puestos de cola aparecen ahora Comunidad Valenciana y Canarias, con apenas una mejora del 0,5%. Y lo mismo ocurre con Baleares (0,6%) y Andalucía (0,7%). Aunque en último lugar en lo que respecta a la confianza de los empresarios, con la única tasa negativa, se encuentra Castilla y León, con un -1,1%.
Un cuarto trimestre favorable que respalda la estrategia de desestacionalización en la que se viene trabajando en firme. Eso sí, será importante comprobar que el buen comportamiento de la demanda extranjera avance más, aparte de la fidelidad del cliente doméstico, en especial en las escapadas de fin de semana. Además, en el caso concreto de los hoteles se ven impulsados por el arranque del programa vacacional del Imserso, al que se suma en el propio ámbito regional la iniciativa del Bono Turístico de la Consejería, que ofrece descuentos del 50% en alojamientos para animar las reservas. La primera fase de este programa arrancó esta semana.
Destaca el salto regional con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando las previsiones eran las más bajas del país
Las previsiones de crecimiento del negocio, según se recoge en la encuesta de Exceltur, tienen especial relevancia en un contexto en el que la demanda turística de los ciudadanos españoles en general –mayoritarios en territorio murciano– se ha mantenido el pasado verano en un nivel similar al de los tres últimos años, tras el fuerte repunte experimentado en 2021 y 2022. De ahí que se señale cierta ralentización del dinamismo.
No obstante, en el caso de la Comunidad el balance fue mejor. Y, de hecho, en agosto se alcanzó un récord en la llegada de viajeros a los hoteles, con 178.479 visitantes, la cifra más alta para este mes desde que se tienen datos. Eso supuso un incremento interanual del 6,3%, el segundo mayor del país. Desde la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) calificaron ya la campaña de «excelente».
Los hoteles confían en que el cliente doméstico siga creciendo, al mismo tiempo que los extranjeros avancen cada vez más
El análisis de Exceltur sobre las pernoctaciones y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los alojamientos hoteleros de la Región entre los meses de junio y septiembre deja tasas de crecimiento interanual del 2,8% y 8,7%, respectivamente. Pero es destacable que el ingreso medio diario se situó en 71,24 euros en agosto, mejorando así la rentabilidad.
«El visitante nacional funciona muy bien los fines de semana»
El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), Bartolomé Vera, destaca que «seguimos creciendo con el turismo nacional que, sobre todo, los fines de semana está funcionando muy bien». «Cada vez son más las personas que vienen. Así que si nos acompañan las temperaturas y todo sigue como está, creo que el final de año va a mantener esa tendencia creciente que hemos tenido durante todo el ejercicio», subraya en relación a la nuevas previsiones de Exceltur para la Región de Murcia. Por ello, «somos optimistas en ese sentido de poder seguir con la tendencia», indica el director del hotel Los Habaneros en Cartagena.
«Tenemos varios congresos, fundamentalmente en este mes de octubre y en noviembre, unas citas importantes que nos van a dar a todos esa ocupación extra durante la semana», señala el máximo representante de la patronal turística. Y añade que «aunque es cierto que el último trimestre es temporada baja, en nuestro caso podemos decir que es más bien una temporada media». De ahí la confianza existente en que el sector consiga alcanzar buenos índices de ocupación y de ingresos.
Por otra parte, el representante de las empresas turísticas pone en valor que «la parte gastronómica está cada vez mejor, consolidándose mucho su oferta, así que los establecimientos van bien y se mantienen». Al respecto, apunta a las buenas expectativas en la ciudad portuaria, gracias a que tiene mucho potencial cultural, así como en Murcia. Y cita también las casas rurales del interior que afrontan ahora su temporada buena.
«El tercer trimestre ha sido muy bueno en ocupación, pero sobre todo en la mejora del precio medio, que siempre ha estado bajo con respecto a la media nacional. Porque somos la antepenúltima comunidad en cuanto al precio de los hoteles. Pero hemos conseguido durante este verano poder subirlo y vamos a seguir esa tendencia», afirma Vera. Con todo, aclara que «el precio en estos meses es siempre un poquito más bajo».
