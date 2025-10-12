La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Unos turistas consultan un mapa junto a la Catedral de Murcia. Alfonso Durán

El turismo prevé un repunte de ventas en la recta final del año, el sexto mayor del país

Las expectativas de los empresarios del sector en la Región de Murcia anticipan una subida de 2,1 puntos en esta temporada baja, tras un verano excelente

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:45

Las expectativas turísticas para la recta final del año no se presentan nada mal en la Región de Murcia. Por lo menos en las ... previsiones de los empresarios del sector que auguran un incremento de las ventas del 2,1% para este último trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Un resultado ajustado, aunque positivo dentro de la moderación generalizada, que tiene especial valor en plena temporada baja. De hecho, según la encuesta del 'lobby' Exceltur, la Comunidad registra la sexta mayor subida del país, a la par que Asturias. Por encima en cuanto a las estimaciones de negocio solo aparecen Cantabria (+3,4%), Castilla-La Mancha (+3,2%), Madrid y País Vasco (+2,7% ambas).

