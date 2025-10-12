El turismo prevé un repunte de ventas en la recta final del año, el sexto mayor del país

Las expectativas turísticas para la recta final del año no se presentan nada mal en la Región de Murcia. Por lo menos en las ... previsiones de los empresarios del sector que auguran un incremento de las ventas del 2,1% para este último trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Un resultado ajustado, aunque positivo dentro de la moderación generalizada, que tiene especial valor en plena temporada baja. De hecho, según la encuesta del 'lobby' Exceltur, la Comunidad registra la sexta mayor subida del país, a la par que Asturias. Por encima en cuanto a las estimaciones de negocio solo aparecen Cantabria (+3,4%), Castilla-La Mancha (+3,2%), Madrid y País Vasco (+2,7% ambas).

Una evolución regional que supera la tasa de variación alcanzada en el mismo periodo de 2024 (+1,4%), que fue el menor repunte del país. Mientras, es relevante que algunos de los principales destinos españoles se mueven esta vez en tasas más modestas. Por ejemplo, en los puestos de cola aparecen ahora Comunidad Valenciana y Canarias, con apenas una mejora del 0,5%. Y lo mismo ocurre con Baleares (0,6%) y Andalucía (0,7%). Aunque en último lugar en lo que respecta a la confianza de los empresarios, con la única tasa negativa, se encuentra Castilla y León, con un -1,1%.

Un cuarto trimestre favorable que respalda la estrategia de desestacionalización en la que se viene trabajando en firme. Eso sí, será importante comprobar que el buen comportamiento de la demanda extranjera avance más, aparte de la fidelidad del cliente doméstico, en especial en las escapadas de fin de semana. Además, en el caso concreto de los hoteles se ven impulsados por el arranque del programa vacacional del Imserso, al que se suma en el propio ámbito regional la iniciativa del Bono Turístico de la Consejería, que ofrece descuentos del 50% en alojamientos para animar las reservas. La primera fase de este programa arrancó esta semana.

Destaca el salto regional con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando las previsiones eran las más bajas del país

Las previsiones de crecimiento del negocio, según se recoge en la encuesta de Exceltur, tienen especial relevancia en un contexto en el que la demanda turística de los ciudadanos españoles en general –mayoritarios en territorio murciano– se ha mantenido el pasado verano en un nivel similar al de los tres últimos años, tras el fuerte repunte experimentado en 2021 y 2022. De ahí que se señale cierta ralentización del dinamismo.

No obstante, en el caso de la Comunidad el balance fue mejor. Y, de hecho, en agosto se alcanzó un récord en la llegada de viajeros a los hoteles, con 178.479 visitantes, la cifra más alta para este mes desde que se tienen datos. Eso supuso un incremento interanual del 6,3%, el segundo mayor del país. Desde la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) calificaron ya la campaña de «excelente».

Los hoteles confían en que el cliente doméstico siga creciendo, al mismo tiempo que los extranjeros avancen cada vez más

El análisis de Exceltur sobre las pernoctaciones y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en los alojamientos hoteleros de la Región entre los meses de junio y septiembre deja tasas de crecimiento interanual del 2,8% y 8,7%, respectivamente. Pero es destacable que el ingreso medio diario se situó en 71,24 euros en agosto, mejorando así la rentabilidad.