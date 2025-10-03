El TSJ exige una nueva plaza de violencia de género en Lorca para afrontar el aumento de competencia de estos juzgados

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Región -y los del resto del país- echan este viernes a andar con una ampliación de ... sus competencias que ha sido duramente criticada por los trabajadores de estos órganos. Para tratar de paliar ese aumento de la carga de trabajo de estos órganos, que se estima cercana al 20%, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha acordado ampliar las exenciones a aquellos juzgados, a excepción de Murcia y Cartagena, que asumen los casos de violencia de género en la Región mientras investigan además otro tipo de asuntos.

Esta medida ha sido adoptada por la Sala de Gobierno tras recabar de información de las presidencias de los tribunales de instancia de todos los partidos judiciales de la Región. Así el órgano tiene previsto ratificar las modificaciones de reparto de las respectivas juntas de jueces que amplían las exenciones a esas plazas judiciales. Con esta medida, explicaron fuentes judiciales, se pretende equilibrar las cargas de trabajo en función de la realidad de cada partido judicial.

Este viernes entra en vigor la reforma que trae de la mano la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta contempla que, además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja, estos juzgados se hagan cargo de otros delitos que afectan a las mujeres, como agresiones sexuales, acoso sexual, matrimonios forzados o la trata de seres humanos, de los que hasta ahora se encargaban los órganos de instrucción. Algunos de estos profesionales ya alertaron hace meses a LA VERDAD de que esta reforma, a su entender, podría perjudicar la atención a las víctimas de malos tratos.

Asegurar la atención de las víctimas

El TSJ recuerda que está previsto que el próximo 1 de enero se incorporen a la planta judicial de la Región dos nuevas unidades especializadas en violencia sobre la mujer y sexual, una en Murcia y otra en Cartagena. La Sala de Gobierno ha reiterado, no obstante, la necesidad de que Lorca cuente también con una sección especializada que pueda extender sus competencias al partido judicial del Totana.

En cualquier caso, la Presidencia del TSJ explica que ya reforzó el 1 de julio los órganos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, con cuatro jueces de la última promoción. Un refuerzo, remarcan las fuentes, «que ha permitido duplicar la presencia judicial en los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer en dichas localidades».

«Nuestro compromiso es facilitar la transición organizativa que conlleva la reforma legal, asegurando la atención prioritaria de las víctimas y la protección integral que la ley reconoce en los casos de violencia de género y violencia sexual«, explicó el presidente del TSJ, Manuel Luna Carbonell, sin ocultar su preocupación por la escasez de recursos. «Estamos a la espera de que se hagan efectivas el 1 de enero esas dos nuevas plazas comprometidas en Murcia y Cartagena, a las que el Ministerio debe sumar la de Lorca», reivindicó.