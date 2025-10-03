La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Palacio de Justicia de Murcia. LV

El TSJ exige una nueva plaza de violencia de género en Lorca para afrontar el aumento de competencia de estos juzgados

La Sala de Gobierno ampliará las exenciones de los órganos mixtos que afrontan estos asuntos en la Región para tratar de aliviar el incremento de la carga de trabajo

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:49

Comenta

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Región -y los del resto del país- echan este viernes a andar con una ampliación de ... sus competencias que ha sido duramente criticada por los trabajadores de estos órganos. Para tratar de paliar ese aumento de la carga de trabajo de estos órganos, que se estima cercana al 20%, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha acordado ampliar las exenciones a aquellos juzgados, a excepción de Murcia y Cartagena, que asumen los casos de violencia de género en la Región mientras investigan además otro tipo de asuntos.

