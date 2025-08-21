La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sala de espera del centro de salud del barrio del Carmen, en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS

La Comisión Mixta del Congreso también insta a la Comunidad a elaborar un nuevo marco legal para el sistema sanitario

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:59

A la vuelta del verano, los grupos parlamentarios tendrán tiempo de analizar en la Asamblea las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la economía de ... la administración regional expuestas en su último informe de 2022. En ese documento, trasladado a la Cámara antes del verano, el órgano encargado de la fiscalización de las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico vuelve a apuntar a cuestiones como el agujero económico del Servicio Murciano de Salud (SMS), a la carga de las pérdidas que arrastra la desaladora de Escombreras y, entre otros asuntos, a algunos desajustes de contabilidad como los del remanente de tesorería. De hecho, sobre el SMS, llega a advertir de que «el crecimiento y la enorme rigidez del gasto sanitario en la Comunidad Autónoma provoca una situación financieramente insostenible a largo plazo».

