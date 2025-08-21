El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS

A la vuelta del verano, los grupos parlamentarios tendrán tiempo de analizar en la Asamblea las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la economía de ... la administración regional expuestas en su último informe de 2022. En ese documento, trasladado a la Cámara antes del verano, el órgano encargado de la fiscalización de las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico vuelve a apuntar a cuestiones como el agujero económico del Servicio Murciano de Salud (SMS), a la carga de las pérdidas que arrastra la desaladora de Escombreras y, entre otros asuntos, a algunos desajustes de contabilidad como los del remanente de tesorería. De hecho, sobre el SMS, llega a advertir de que «el crecimiento y la enorme rigidez del gasto sanitario en la Comunidad Autónoma provoca una situación financieramente insostenible a largo plazo».

El informe -concluido a finales de diciembre de 2024-, llegó tanto a la Asamblea Regional como a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados. Esta comisión insta a la Comunidad, entre otras cuestiones, a «diseñar un nuevo marco legal para el sistema sanitario regional, definiendo, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica del Servicio Murciano de Salud y su tipología». Aquí apunta que hay que «adecuar las dotaciones presupuestarias del SMS a las necesidades reales de gasto de cada ejercicio, atendiendo a las observaciones del Tribunal de Cuentas que advierten de su insuficiencia para garantizar una prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos».

La Consejería de Hacienda dice que el balance refleja «fielmente» la situación y que atiende las propuestas de acuerdo con los medios

Así, en su informe, el Tribunal advierte de que «las obligaciones pendientes de pago de la Administración regional se encuentran infravaloradas en 3.405 millones de euros, fundamentalmente por no haberse registrado las obligaciones por transferencias correspondientes al déficit acumulado del SMS».

Infrafinanciación estructural

Ese déficit se deriva de la infrafinanciación estructural del SMS. Así, esta situación a la que se refiere el Tribunal de Cuentas en 2022 fue a más en 2023: el SMS acumulaba un déficit contable de 3.621 millones de euros, según recoge la Cuenta General de la entidad a cierre de ese ejercicio.

Apuntes contables 292 millones La sobrevaloración que existe según el Tribunal de Cuentas en el resultado presupuestario.

1.576 millones La cantidad en la que la administración regional sobrevalora sus derechos de cobro.

2.793 millones El saldo negativo del remanente de tesorería si se incorpora el déficit del SMS.

Sin embargo, el órgano fiscal hace hincapié también en cómo afecta al apartado contable del conjunto de la Administración regional. Evidencia que el remanente de tesorería (que indica la liquidez de una entidad al cierre de un ejercicio y su disponibilidad para gastos) «no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo». Esto se debe a que, lejos del saldo positivo de 1.828 millones de euros que dice tener la Administración regional, está sobrevalorado en 4.622 millones por la falta de registro de las transferencias al SMS para cubrir su déficit. «Eliminando la sobrevaloración citada, el remanente de tesorería resultante se sitúa en 2.793 millones de euros en negativo», apunta el Tribunal de Cuentas.

De igual forma que en otros ejercicios anteriores, también señala la administración de la empresa Desaladora de Escombreras. «Existen dudas significativas sobre la viabilidad de la empresa y la capacidad de esta para generar beneficios mientras que no se alteren las condiciones» sobre las que se desarrolla el actual modelo de gestión de la planta desaladora. La Comisión Mixta del Congreso insta en este punto a aprobar de una vez «el proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad» a favor del ente público Esamur.

Incumplimiento del déficit

En otros resultados de esta fiscalización, expone el Tribunal sus dudas sobre la capacidad de la Comunidad de afrontar los objetivos de gasto público cuando se flexibilicen los criterios en vigor. Sobre todo, teniendo en cuenta que lleva «incumpliendo de forma recurrente el objetivo de déficit cada año y que haya superado las tasas referenciales de 2020». De hecho, en 2022, «se ha situado en el 3%, siendo superior al déficit de referencia establecido del 0,6% paras las Comunidades Autónomas». También advierte de que se superaron las previsiones de deuda financiera establecidas por el Plan de Ajuste presentado para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico.

«De conformidad con el marco normativo»

En todo caso, «excepto por las irregularidades» que enumera, considera este órgano que la Cuenta General y la gestión presupuestaria «se ha ajustado, en términos generales, a la normativa de aplicación».

Desde la Consejería de Hacienda, consultada por LA VERDAD, se remiten a la conclusión del informe donde se señala que «la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2022 presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto de las entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo contable aplicable».

En cuanto a las propuestas y recomendaciones de mejora, el departamento de Luis Alberto Marín considera que «son atendidas por la administración regional de forma gradual conforme la disponibilidad de medios materiales y humanos permiten adoptarlas».