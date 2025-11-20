Tres municipios de la Región de Murcia, entre los diez de España donde más sube el precio de la vivienda El coste se dispara en Torre Pacheco y Fuente Álamo más de un 40% en el último año, mientras que en San Pedro del Pinatar se eleva un 37%, según Idealista

El precio de la vivienda sigue subiendo de forma imparable y marca máximos superiores a la burbuja inmobiliaria en España. Y la Región de Murcia sigue la dinámica. Tres municipios de la Comunidad están entre los 10 del país donde más se ha incrementado el precio en el último año, según datos registrados en el mes de octubre por Idealista. El Levante es la zona donde más se acumulan, ya que la Comunidad Valenciana acumula cuatro en ese 'top ten'.

Todos los incrementos en esta decena de municipios se encuentran por encima del 35%, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional, que se sitúa en el 15,7%. El municipio coruñés Malpica de Bergantiños encabeza el ranking, ya que sus viviendas acumulan una subida del 57% en el último año. Le siguen dos localidades alicantinas, Cox y Rafal, con un encarecimiento del 54% y del 53% respectivamente. A continuación se sitúa el municipio madrileño Villarejo de Salvanés tras una subida del 48% interanual.

Torre Pacheco y Fuente Álamo ocupan la quinta y sexta plaza, con aumentos del 46% y el 44% respectivamente. Tras Marina de Cudeyo (Cantabria, 39%), también aparece San Pedro del Pinatar, que empata con con los valencianos La Pobla de Vallbona y Gilet, todos con un aumento del 37%.

Metodología

Los datos son recopilados y analizados por idealista/data , la proptech del portal que proporciona información destinada a un público profesional para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tanto en España, Italia y Portugal. Utiliza todos los parámetros de la base de datos de idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas para ofrecer servicios de valoración, inversión, captación y análisis del mercado.