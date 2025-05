El transporte alerta del impacto que supondría la reducción de la jornada laboral ante un déficit de 2.000 conductores en la Región de Murcia

La aplicación en el sector del transporte de la Región de Murcia de la reducción de la jornada laboral que plantea el Gobierno de España ... se traducirá en un descenso del 6% de la jornada anual, lo que supone 13 días menos de trabajo, según la patronal regional. Ante esta realidad, las empresas transportistas ven con mucha preocupación «no poder cubrir con nuevas contrataciones el número de chóferes que se van a necesitar». Así lo expuso este martes el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet), Manuel Pérezcarro, en una comparecencia ante los medios previa a la asamblea general de la patronal sectorial que se celebrará el próximo jueves.

Asimismo, el presidente, Pedro Díaz, explicó que la falta de conductores alcanza un déficit de 2.000 profesionales en la Comunidad, que en el conjunto del país se eleva 30.000, mientras que las cifras que se manejan para la UE se disparan hasta los 500.000 chóferes, según datos de la Organización Internacional para el Transporte por Carretera (IRU). Y es que esta es una tónica que se repite en todo el territorio comunitario. Porque el problema de la falta de conductores que sufre desde hace años las empresas, se verá agravado con la entrada en vigor de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que puede traer «efectos perjudiciales como el desabastecimiento».

«Es urgente que las autoridades tomen conciencia y esto se arregle», ha subrayado Pérezcarro, pues la falta de conductores supondrá «cadenas de suministro interrumpidas, que las entregas no se puedan realizar en el tiempo convenido y que no se puedan hacer los servicios que se demandan». Ante este panorama, Díaz ha señalado que las empresas murcianas están recurriendo a la contratación de extranjeros de terceros países, preferentemente de países de Hispanoamérica por no existir barrera idiomática, así como de Marruecos, «ante la imposibilidad de recurrir a trabajadores rumanos o búlgaros, como antaño, por el gran dinamismo de las economías de los países del Este».

Eso sí, lo complicado de los trámites y la lentitud del procedimiento de contratación de extranjeros, junto a los varios meses que tienen que estar preparándose una vez en España para sacarse el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), obligatorio para conducir en la UE, hace que las empresas desistan en el intento. Por ello, Froet cree que es necesario prestigiar la profesión, mejorar sus condiciones de espera y de descanso en las zonas de carga y descarga. «Las autoridades tienen que ponerse la pilas y empezar a resolver esta situación, que es compleja», ha instado Pérezcarro, quien incide en que «si no llegamos a tiempo, esto va a colapsar».

Por otra parte, Pedro Díaz tampoco se ha olvidado de hacer un llamamiento también a las autoridades sobre la necesidad de «aumentar la seguridad con áreas de servicio específicas por toda la UE, especialmente en Francia, que es donde los camiones de la Región de Murcia sufren más robos de gasoil y mercancías».

Defensa del Trasvase Tajo-Segura

Aparte de los problemas descritos, los transportistas de la Región creen que el recorte del trasvase Tajo-Segura será la «puntilla» para el sector. El presidente de Froet ha recordado que la Comunidad cuenta con la mayor flota frigorífica de la Unión Europea, con 10.000 camiones, dedicados mayoritariamente a la exportación de frutas y verduras. «Será un desastre, porque sin agua no habrá producción agrícola que transportar«, avisa Díaz.

Por último, apunta que el sector se enfrenta también a un problema de falta de competitividad debido al gran número de autónomos, por lo que ha pedido a las Administraciones ayudas e incentivos para fomentar su unión en empresas de más volumen para ganar en viabilidad. Y lamenta el mal estado de las carreteras españolas por falta de mantenimiento, con zonas «intransitables» en tramos de autovía.