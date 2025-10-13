La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Viajeros llegando el pasado verano al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Guillermo Carrión / AGM

El tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia aumenta en septiembre

Más de 100.000 personas pasaron por el aeródromo superando al dato del período del año pasado

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:06

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró un total de 112.507 pasajeros en septiembre, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo mes de 2024, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

En este apartado cabe destacar el tráfico con otros países, que sigue siendo mayoritario en la terminal murciana, después de crecer en septiembre un 6,6% con 100.695 viajeros contabilizados. En cuanto a las operaciones, los vuelos aumentaron en un 3,8% durante septiembre con 820 movimientos producidos.

El aeropuerto murciano registró un total de 767.115 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que implica un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia realizó un total de 5.910 movimientos desde enero hasta septiembre, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a los mismos meses de 2024.

