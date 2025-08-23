Rescatan a una cabra montés que había caído a un pozo de la nieve en Totana El equipo consiguió salvar las dificultades para sacar a la cabra del agujero, que tenía mucha vegetación adherida a las paredes

La cabra montés, en la zona en la que había quedado atrapada.

Una cabra montés protagonizó un rescate este sábado en el monte de Totana. El animal quedó atrapado en uno de los pozos de la nieve que se conserva dentro de Sierra Espuña, hasta que una llamada al 112 alrededor de las 11.45 horas alertó de que no podía salir.

En ese momento se movilizó al agente medioambiental de la zona, que junto con voluntarios de la Unidad de Rescate en Montaña de Protección Civil de Aledo montaron un dispositivo para conseguir sacar al animal.

El equipo consiguió salvar las dificultades para sacar a la cabra del agujero, que tenía mucha vegetación adherida a las paredes. Tras una rápida observación al animal se pudo confirmar que no presentaba ninguna lesión y fue devuelto a la naturaleza.

