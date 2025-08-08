Renuevan en Totana el firme del camino viejo de Lébor y de otras vías rurales Camiones y tractores que circulan a la alhóndiga y explotaciones agrícolas verán mejorados sus desplazamientos

Las obras de renovación y mejora de más de cinco kilómetros en el camino viejo de Lébor y la vía de servicio CR-t-VI-3-7-3 (Camino Viejo de La Hoya hasta el paraje de Los Porches; y el Camino de Los Palos hasta zona de Hondales), han dado ya comienzo con una inversión superior a los 650.000 euros.

La maquinaria ya ha empezado a preparar la zona para iniciar la mejora del firme que estaba en mal estado cuanto antes. «Está previsto que estos dos caminos del municipio estén totalmente renovados tras el verano», aseguró la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras una visita a las obras junto al alcalde totanero, Juan Pagán.

Estos caminos dan servicio a varias explotaciones agrícolas y a una alhóndiga que hay en la zona por lo que discurren a diario tractores y camiones que verán como mejoran sus desplazamientos en los próximos meses. La responsable autonómica recordó que en el presupuesto para 2025 está contemplada una partida presupuestaria de hasta 8 millones de euros para la renovación y mejora de caminos rurales en la Comunidad.

«El Gobierno regional tiene un compromiso fuerte con el sector primario regional y eso también queda patente en estas actuaciones de mejora de caminos rurales con los que garantizamos la seguridad tanto de trabajadores de las explotaciones agrarias como de los vecinos que utilizan las vías para sus desplazamientos», añadió Rubira. Desde el comienzo de la legislatura el Gobierno regional ha invertido unos 9 millones de euros en la mejora de un total de 72 kilómetros de caminos rurales en 17 municipios.

