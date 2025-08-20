El polígono de El Saladar de Totana sufre el robo de 4 kilómetros de cable del alumbrado público

El robo de cableado que Totana ha sufrido en los últimos días, focalizados especialmente en el polígono industrial de El Saladar, ha hecho que el ... concejal de Infraestructuras, Antonio García Belchí, se haya dirigido a los vecinos para alertar sobre lo que sucedió el pasado fin de semana.

García asegura que al menos se han producido cuatro robos de cables en el municipio, en especial destaca el ocurrido en la mencionada zona empresarial, de donde los ladrones se llevaron hasta 4 kilómetros de cableado del alumbrado público durante la noche del jueves al viernes de la semana pasada.

Esta situación hizo que, durante cuatro días, parte del alumbrado público del polígono estuviera sin funcionar, dejando a oscuras sus calles. Eso sí, añadió que «la empresa está terminando los trabajos para volver a la normalidad, pero aún queda alguna zona sin alumbrado».

Avanzan los trabajos de reposición para recuperar la total normalidad. También hubo robos en Valverde Reina y El Parral

Una de las mejoras que se están realizando con la reposición de cableado es la de rellenar las arquetas de arena con la intención de que este hecho no se vuelva a producir. «Con esta medida, es más difícil tirar del cable para sacarlo de la instalación», afirmó el edil de Infraestructuras

«Lo más peligroso es que, de la forma que lo realizan, algunas farolas se quedan encendidas, ya que se llevan la toma de tierra, y esto podría repercutir en alguna electrocución al tocar la farola», asevera el edil. Ese tipo de robo también se ha producido en la redonda y el camino que va a la ciudad deportiva Valverde Reina, así como en el barrio de El Parral.

Con la intención de que estos robos puedan ser controlados, el concejal del área ha realizado una llamada a los vecinos con la finalidad de que, si ven personas trabajando con cableado, avisen a las fuerzas de seguridad para que los agentes les identifiquen.

García recuerda que los robos han sucedido de forma muy rápida, «es posible que lleven incluso maquinaria para ello», y recuerda que solo una empresa está autorizada para este tipo de trabajos en la localidad y es FCC, cuyos vehículos llevan en las puertas el logotipo del Ayuntamiento. «Es posible que los amigos de lo ajeno vayan con ropa que parezca que son operarios contratados para ese tipo de trabajos», puntualiza el edil.

Por último, el responsable municipal lamenta también el elevado gasto que ocasiona a las arcas municipales la reposición del cableado, además del destrozo que causan a bienes públicos.