Las obras de las casas de La Santa de Totana para su uso turístico entran en la recta final El Ayuntamiento de Totana invierte 225.000 euros en la restauración de estas ocho viviendas, que se destinarán a alojamientos rurales

Avances en las obras de recuperación de las vivienddel santuario de La Santa, en Totana.

Paco Espadas Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

Las obras de rehabilitación, mejora y equipamiento de las Casas de La Santa, situadas junto al santuario de Santa Eulalia de Mérida, en este caso, las Casas del Corredor y la Casa del Ingeniero, se encuentran en fase de restauración, contando con un presupuesto total de 225.000 euros.

Con estas obras, el Ayuntamiento tiene la intención de proceder a la recuperación de su patrimonio histórico y más concretamente del entorno del Santuario de Santa Eulalia, Patrona de Totana, como fuente de promoción turística del municipio, tanto a nivel patrimonial, religioso, medioambiental y deportivo.

Las actuaciones tienen por objeto la recuperación del Corredor de Santiago, espacio situado en la misma plaza del Santuario, que se abre a la ermita, y la adecuación de las ocho casas rurales en la mejora de sus instalaciones y equipamientos para ponerlas al servicio de alquiler, en el que se incluyen las las diferentes modalidades de turismo, como son el religioso, activo y de ocio y tiempo libre.

El templo dedicado a la patrona de Totana, datado en la Baja Edad Media, fue edificado sobre una cueva

La Comunidad Autónoma de Murcia, a través del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), aprobó en diciembre de 2023 la concesión de una subvención al Consistorio totanero por importe de 300.000 euros para estas actuaciones en el paraje de La Santa. Precisamente está previsto que este próximo viernes, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa junto con el alcalde de Totana, Juan Pagán, visiten las obras, que se encuentran en fase final con el pintado de las casas.

El Santuario de Totana y su entorno es conocido popularmente como La Santa. Este paraje, situado a 7 km de la ciudad de Totana y a 3 km de la villa medieval de Aledo, se conforma como la puerta de acceso a Sierra Espuña.

Unido a la Orden de Santiago

El cronista Oficial de la Ciudad de Totana, Juan Cánovas Mulero, define el edificio del santuario de la siguiente forma: «El templo de Santa Eulalia se estructura en torno a una nave rectangular con coro a los pies y presbiterio en la cabecera. Un programa iconográfico, encaminado a exaltar los valores de la fe, ilustra sus muros», y lo hace basándose en el relato iconográfico, realizado principalmente por el pintor Juan Ibáñez en 1624.

Cánovas Mulero destaca sobre el culto a la patrona de Totana, «que ya en el siglo XV era antiquísima la costumbre local de visitar su eremitorio, donde se realizaban ofrendas a la imagen de la Mártir», recordando que el origen y la devoción se inició en la Baja Edad Media está vinculado a la presencia militar en la zona de la Orden de Santiago.

Desde el año 1582 el santuario cuenta con un artesanado tipo mudéjar, mientras que la puerta principal de la fachada, de piedra, fue elaborada por artesanos locales en 1920. Debajo del camarín del santuario se encuentra La Cueva. El Cronista de Totana recuerda que en ese lugar se hace presente la tradición, de la que queda constancia en sus muros.

Al día de hoy la imagen de Santa Eulalia de Mérida sigue levantando pasión entre los vecinos de Totana y otros puntos de la Región, como lo demuestran las romerías de diciembre y enero, donde suelen participar miles de peregrinos.