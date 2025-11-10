El IES Prado Mayor de Totana estrena un taller de automoción para prácticas de FP

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:57 Comenta Compartir

El instituto de Secundaria (IES) Prado Mayor de Totana cuenta con un nuevo taller para las enseñanzas de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos. Se trata de un espacio funcional, confortable y seguro adaptado a las exigencias normativas vigentes en materia de habitabilidad y eficiencia, y a los requisitos legales y pedagógicos, indican desde la Comunidad

La inversión regional en los últimos años en este centro asciende a 300.000 euros destinados a implantar nuevos ciclos de Formación Profesional y para la instalación del nuevo taller de automoción, que este lunes visitaron el consejero de Educación, Víctor Marín, y el alcalde de Totana, Juan Pagán. Es un conjunto modular prefabricado, con una superficie total de 140 metros cuadrados, que cuenta con una zona diáfana de más de 43 metros cuadrados y una altura de cuatro metros, necesarios para poner en funcionamiento el elevador de dos columnas para vehículos; otra zona de 97 metros cuadrados, con una altura libre de 2,80 metros, destinada a las actividades propias de los talleres de electromecánica y carrocería, rampa exterior en 16 metros y aire acondicionado. En los dos últimos cursos, el IES Prado Mayor ha ampliado su oferta en 90 plazas con la incorporación de los ciclos de FP Básica de Informática y comunicaciones y el Grado Medio en Sistemas microinformáticos y redes. El centro docente apuesta por la FP Básica, que es la formación que cuenta con más volumen de alumnado y una tasa de titulación estable. En concreto, los ciclos de Mantenimiento de vehículos y de Peluquería y estética destacan por su plena ocupación y progresiva mejora de resultados. También cuenta con gran demanda el Grado Superior de Administración y finanzas. El Prado Mayor dispone de una oferta de 450 plazas de FP, distribuidas en nueve ciclos formativos.

Entre las novedades de este curso está la implantación, por primera vez en la Región, del ciclo formativo de grado superior de Electromedicina clínica, en Murcia.