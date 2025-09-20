La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una ambulancia llega a La Arrixaca de Murcia, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

Hospitalizado tras ser golpeado por una avioneta que daba marcha atrás en el aeródromo de Totana

El afectado, de 50 años, es trasladado a La Arrixaca de Murcia

LA VERDAD

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:40

Un hombre de 50 años fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia este sábado tras ser golpeado por una avioneta en el aeródromo de Totana. El vehículo estaba realizando una maniobra marcha atrás cuando impacto con el afectado, al que hirió en la nalga y en el pie, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Alrededor de las 10.30 horas, una llamada al 112 alertó del suceso y, posteriormente, se desplazó al lugar una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras estabilizar al herido, politraumatizado, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

