Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche

Un hombre fue hallado amordazado, maniatado y con el rostro destrozado en plena calle de Totana tras sufrir un violento asalto cuando iba a vender su vehículo en esa localidad. El pasado viernes, la Policía Local recibió el aviso de un ciudadano que había encontrado a un hombre en la vía pública con evidentes signos de haber sufrido una agresión.

De inmediato se trasladó hasta la zona una patrulla policial, que localizó en la calle al hombre, de mediana edad, que presentaba lesiones graves en el rostro, tenía las manos atadas con cuerda negra a la altura de las muñecas y una bolsa de plástico de patatas fritas, a modo de mordaza, también atada al rostro. Tras liberarlo, el agredido relató a los agentes que se trataba de un vecino de Lorca que había llegado a la localidad en su vehículo para quedar con una persona a la que había conocido a través de internet.

Sin embargo, el comprador con el que había quedado nunca apareció, en su lugar, y según manifestó el afectado, se acercaron dos hombres de aspecto magrebí, quienes le asaltaron, ataron, amordazaron e introdujeron dentro de su propio vehículo, donde le sustrajeron sus pertenencias, los 40 euros que portaba en ese momento y el teléfono móvil.

Además, le coaccionaron con una navaja en el cuello para que hiciera transferencias de dinero. Tras varios minutos de torturas y paliza, no pudieron conseguir este último objetivo, procediendo entonces a arrojarlo a la calle y darse a la fuga en el vehículo de la víctima.

Los agentes emplearon medios digitales para conseguir posicionar el vehículo a tiempo real, obteniendo la ubicación del mismo en una gasolinera de Lorca, a donde habían huido los delincuentes, por lo que se procedió a contactar con Policía Local de esa localidad para coordinarse en la geolocalización del vehículo.

Sin embargo, los asaltantes ya no se encontraban allí,ya que habían abandonado el automóvil que, no obstante, pudo ser recuperado.

Dada la gravedad de las lesiones que presentaba el hombre víctima del asalto, fue trasladado al hospital Rafael Méndez para su inmediata valoración.

